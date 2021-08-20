白之羽

种花有了经验，卖花有了市场，自己赚到了钱，还带动身边群众增收。成功之后的刘凯槟并没有止步，打算继续转型，这回要做农业社会化服务。

农业社会化服务，近些年挺火。数据显示，截至2020年底，全国农业社会化服务组织数量超90万个，农业生产托管服务面积超16亿亩次。

农业社会化服务，做起来也不简单。从过去的经验式耕作，到如今的科学化经营；从过去的分散小块田，到如今的整合大片地；从过去的单一环节管理，到如今的全链条运营，要是没有两把刷子，这活儿恐怕是做不下去。

可刘凯槟还是选了这条路，为什么？因为这是让更多人享受农业产业化经营红利的有效途径。

农业社会化服务，盯着的不再是自家的一亩三分地，更广的服务半径意味着更大范围农业生产的提质增效。不仅如此，随着产业链条的打通，农产品的议价能力和抵御市场风险能力也会迈上一个新台阶。

自己有能力赚钱，再帮助更多的人赚钱，返乡创业人才将实现更大的人生价值。这条农业服务的新路，我们希望刘凯槟能走下去、走成功。

《 人民日报 》（ 2021年08月20日 11 版）

(责编：赵欣悦、白宇)