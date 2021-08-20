人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

一条新路 更大价值（点睛）

白之羽
2021年08月20日05:15 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　种花有了经验，卖花有了市场，自己赚到了钱，还带动身边群众增收。成功之后的刘凯槟并没有止步，打算继续转型，这回要做农业社会化服务。

　　农业社会化服务，近些年挺火。数据显示，截至2020年底，全国农业社会化服务组织数量超90万个，农业生产托管服务面积超16亿亩次。

　　农业社会化服务，做起来也不简单。从过去的经验式耕作，到如今的科学化经营；从过去的分散小块田，到如今的整合大片地；从过去的单一环节管理，到如今的全链条运营，要是没有两把刷子，这活儿恐怕是做不下去。

　　可刘凯槟还是选了这条路，为什么？因为这是让更多人享受农业产业化经营红利的有效途径。

　　农业社会化服务，盯着的不再是自家的一亩三分地，更广的服务半径意味着更大范围农业生产的提质增效。不仅如此，随着产业链条的打通，农产品的议价能力和抵御市场风险能力也会迈上一个新台阶。

　　自己有能力赚钱，再帮助更多的人赚钱，返乡创业人才将实现更大的人生价值。这条农业服务的新路，我们希望刘凯槟能走下去、走成功。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月20日 11 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
人民银行、银保监会约谈恒大集团：依法依规做好重大事项真实信息披露
　　人民网北京8月19日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行、银保监会相关部门负责人今日约谈恒大集团高管。 人民银行、银保监会指出，恒大集团作为房地产行业的头部企业，必须认真落实中央关于房地产市场平稳健康发展的战略部署，努力保持经营稳定，积极化解债务风险，维护房地产市场和金融稳定；依法依规做好重大事项真实信息披露，不传播并及时澄清不实信息。…
市场监管总局成立新部门 为碳达峰、碳中和提供支撑和保障
　　人民网北京8月19日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，近日，市场监管总局成立碳达峰碳中和工作领导小组及办公室。 据了解，碳达峰碳中和工作领导小组及办公室成立旨在深入贯彻党中央、国务院关于碳达峰、碳中和的决策部署，统筹推进市场监管领域相关工作。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部