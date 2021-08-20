余建斌 王 霄

图为航天员在空间站中的生活片段（视频截图）。

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从神舟十二号载人飞船发射成功至今，执行飞行任务的航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波在轨工作和生活已达两个月。太空生活究竟什么样？从饮食饮水，到运动保健，再到心理支持，在地面团队的精心准备和大力支持下，航天员们在刚刚搭建起来的空间站里过得充实而精彩。

从6月17日神舟十二号载人飞船发射成功至今，航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波在太空“出差”时间已达两月。太空漫步、设备更换、实验操作、日常健身、抽空收纳行李包裹、布置“太空之家”……在刚刚搭建起来的空间站里，在地面团队的精心准备和大力支持下，航天员们的太空生活过得充实而精彩。

吃 饭

主食、副食、甜点，120多种食品荤素搭配、营养均衡

神舟十二号的第一次空间站出舱活动足足进行了7小时，如此高强度的作业对航天员体力是一个巨大的消耗，用美味大餐恢复体力是个好办法。随着载人航天的不断发展，航天员在空间站的食谱也越来越丰富，中国空间站的食物品种达上百种，荤素搭配、营养均衡。

此次神舟十二号载人飞行任务为航天员配备了120多种航天食品，包含主食、副食、调味品、甜点。例如有藜麦桂花粥、椰蓉面包、酱萝卜、什锦炒饭、尖椒土豆、辣味金枪鱼、香卤鸡胗等菜品，品种丰富、口感良好。每次飞行任务前，都会有专业科研人员为航天员精心调配，关键就是要做到营养均衡。

这是其中一天的太空菜单：早餐有粥、面包和酱萝卜；午餐有荤有素，有太空香粽，还有一道复水汤菜菘菜牛肉汤，复水食品是加水复原后就可以食用的食品；晚餐也很丰富，有鸡有鱼。除了正餐，还有巧克力、曲奇饼干、什锦罐头等多种多样的佐餐食品。空间站的太空厨房里还配备了食品加热装置，让航天员在太空也能吃上热乎饭。

不仅如此，为了让航天员们都能吃到自己喜欢的食物，科研人员还根据航天员的个人口味，在符合健康营养要求的基础上对太空食谱进行个性化订制。

此外，航天员在轨的饮食也要根据不同的飞行阶段作相应调整。刚入轨时会选择粥和一些清淡的食品，有助于航天员补充体液，也更利于消化。

喝 水

软体水囊、环控生保系统，保证饮水安全充足

早起先来一杯水。在空间站核心舱睡眠区，起床后的航天员汤洪波从一个透明水袋里吸了几口饮用水。在无水的太空环境中，让航天员用上安全可靠的水是在太空长期生活的基本保障。

如何保证航天饮水安全、充足？通常有3项基本要求：航天饮水供给必须达到摄取可靠、水量足够和水质合格。摄取可靠，就是指饮水供给系统的硬件设备必须适用于失重环境，确保航天员能够安全可靠地喝到饮用水、用饮用水制备复水食品和复水饮料。

在神舟十二号飞行任务开始前，天舟二号货运飞船就已先行为航天员运送了补给，其中就包括10余个软体水囊，可以用作日常用水。但这次航天员将在太空驻留3个月，如此长时间的在轨将消耗大量水，除了以上两种渠道，还需利用回收和再生水。因此，空间站也采用了环境控制与生命保障系统（简称“环控生保系统”），尽可能实现空间站物资的循环使用。环控生保系统在水的循环再利用中也发挥着巨大作用。依靠这个系统，可以在空间站内通过冷凝干燥组件收集航天员呼出的水汽，再通过净化装置转为可供饮用的再生水。如有需要，尿液也能收集处理为纯净水。

锻 炼

跑步机、健身车、弹力带，保持骨骼强壮，防止肌肉松弛

在空间站，航天员的吃穿住行都被设计师们精心呵护着。聂海胜、刘伯明、汤洪波大多数时候身着蓝色的舱内工作服工作，有时也会穿着锻炼服、休闲服、失重防护服等多种服装。考虑到多种作业环境下的足底形态变化，以及舱内的微重力状态和飞船载人的重量要求，航天员们穿的舱内用鞋采用了柔软、轻便、环保且富有弹性的材料，以保证他们在飞船舱内及空间站失重环境下活动时脚部的舒适和安全。

引体向上、自行车、跑步、拉伸……在核心舱的锻炼区内，3名航天员使用跑步机、健身车以及弹力带等健身设备进行力量训练。平拉扩胸、竖拉练腿、锻炼后背肌群……聂海胜在天和核心舱展示了拉力器的多种用法；刘伯明已经完全习惯了太空跑台，即便是在失重环境下，他依然跑得十分矫健；汤洪波也熟练使用起了太空自行车。每名航天员都有自己的运动方案，随着在太空的时间越来越长，他们每天的锻炼强度已达到个人最大能力的60%到80%。

太空锻炼，不只是强身健体，还关乎航天员的生命健康，是防止肌肉萎缩和骨质流失的重要手段。航天员每天进行体育锻炼，主要目的并不是减肥，而是为了让身体在失重状态下保持骨骼强壮，同时防止肌肉松弛，对抗失重效应，保持最好状态。随着飞行时间的增长，3名航天员的运动强度将逐渐增大，以缓解失重产生的生理效应。

体 检

采血、查眼底、测骨密度，实时跟踪身体状况

在太空中生活时间较长，可能会出现一些空间病症状，体检是3名航天员的重要工作之一。

在空间站核心舱的“暗室”中，汤洪波给刘伯明、聂海胜进行了眼底检查。在太空中，眼底检查作为航天员医监医保工作的重要项目，有利于对航天员身体状况进行实时跟踪。聂海胜还把脚伸进了测试机中进行骨密度检测。

实际上，神舟十二号乘组飞行期间，为监测健康状况，航天员们会定期进行“自助式”体检。检查柜里有十几件医疗设备，航天员们每4到5周进行定期体检，包括超声检查和全血细胞计数。对于航天员来说，采血、互做心脏超声、腹部超声及超声功能影像评估等常规的检查就是小菜一碟。

解 压

与家人通话、浏览新闻、观看奥运，多种方式放松心情

进入空间站天和核心舱后，航天员们就组装了空间站内的无线WiFi设备，让中国空间站有了“移动WiFi”，也创造了一个智能家居生活空间。空间站里10余台有线和无线网络摄像机、有线和蓝牙耳机、手机、平板电脑、笔记本电脑等都可作为网络终端接入网络。通过中继卫星和核心舱上的中继天线，天上和地面网络连成一体，航天员就能和地面人员、家人沟通，还能视频通话。

平时，航天员们佩戴小巧精致、语音效果更好、久戴不痛的骨传导耳机，连接手机蓝牙后，再通过WiFi连接舱内设备，方便他们在站上各个舱段相互通话，在任何位置也都可以与地面通话。

长期处于封闭空间易导致航天员出现心理压力加大、身体不适等症状，因此，保障心理和行为健康是航天员在轨期间的一项重要任务。阅览新闻资讯，收发电子邮件，和亲友双向视频通话，节日、生日的“天地互动”活动等，都是有效的心理支持手段。

这次在太空，神舟十二号航天员乘组能够定期浏览新闻网站，地面也会根据他们的需要更新上传娱乐资讯。前不久，航天员们还观看了东京奥运会乒乓球、跳水等赛事的视频回放，这些比赛视频由地面的控制中心录好上传到空间站，供航天员观看。

同时，空间站舱内为航天员配备了休闲娱乐设施，他们可以利用空闲时间看电影、听音乐、看书。此外，空间站内还有具有心理支持作用的投影机，口琴、笛子等个人娱乐物品。在此基础上，技术人员研发了一个基于虚拟现实技术的心理舒缓系统，航天员能从中看到家人、熟悉的地面生活场景、地球的自然风景等。通过一条预留的私密语音通道，航天员还能和家人打电话“说悄悄话”，分享太空生活，放松心情。

制图：张芳曼

《 人民日报 》（ 2021年08月20日 14 版）

(责编：赵欣悦、白宇)