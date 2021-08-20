图为施工中的冷湖赛什腾台址。

洪文瀚摄

本报北京8月19日电 （记者吴月辉、王明峰）18日，国际科学期刊《自然》发布了一项重大科学进展。中国科学院国家天文台研究员、西华师范大学物理与天文学院天文系系主任邓李才研究团队发现，青海冷湖赛什腾台址的光学观测条件比肩国际一流大型天文台。这一发现为我国光学天文发展创造了重大机遇，也为国际光学天文发展提供了宝贵的战略资源。该成果由邓李才领衔的冷湖地区光学天文台选址团队完成，成员包括中科院国家天文台、中国科学院大学、西华师范大学、中国科学院地质与地球物理研究所、中科院紫金山天文台青海观测站等单位研究人员。

位于青海省海西蒙古族藏族自治州的冷湖地区日照丰沛、降水极少、夜空晴朗，历史记录的天气情况良好。自2018年1月启动青海冷湖地区的天文选址工作以来，研究团队克服重重困难，建成所有关键台址参数的测量平台，经过3年连续监测，综合分析数据后得出上述结论。

据邓李才介绍，光学/红外观测台址是极其宝贵的战略性稀缺资源，目前国际公认的最佳台址只有智利北部山区、美国夏威夷莫那卡亚峰及南极内陆冰穹地区。选址团队经过细致统计分析发现，冷湖赛什腾山C区（4200米标高点）的视宁度中值为0.75角秒。这个参数与国际最佳台址同期数据大致相同，全面优于其他台址。同时，在红外观测条件上，对物质起源和生命起源等极端科学目标而言，最重要的台址指标是可沉降水汽（PWV），冷湖赛什腾台址是所有国际一流台址中最为优越的。按可观测时间和视宁度进行综合量化分析，赛什腾山的品质优于青藏高原其他选址点，与夏威夷莫那卡亚峰和智利各天文台相比，基本持平。

冷湖国际一流台址的发现打破了长期制约我国光学天文观测发展的瓶颈，为我国光学天文发展创造了重大机遇。特别是冷湖所在的地理经度区域内，尚属世界大型光学望远镜的空白区，而天文观测常常需要时域、空域的接力观测，因此，也是国际光学天文发展的宝贵资源。

《 人民日报 》（ 2021年08月20日 14 版）

(责编：赵欣悦、白宇)