付丽丽

原标题：未来极端气候事件将更频繁

未来20年，全球温升将达到或超过1.5℃。在政府间气候变化专门委员会（IPCC）近日发布的第六次评估报告第一工作组报告中，温度无疑是人们关注的焦点。

“而同样不容忽视的是，全球许多区域出现极端事件并发的概率将增加。整个21世纪，沿海地区的海平面将持续上升，这将导致低洼地区发生更频繁和更严重的沿海洪水，并将导致海岸受到侵蚀。以前百年一遇的极端海平面事件，到本世纪末可能每年都会发生。”8月18日，在中国气象局组织的IPCC第六次评估报告第一工作组报告媒体访谈会上，IPCC第一工作组联合主席、中国气象科学研究院研究员翟盘茂说。

由于前期参加了IPCC第六工作组报告有关的编写工作，翟盘茂刚刚回国，目前还在隔离期，所以只能线上参会。隔着屏幕，依然能感觉到他的担忧：未来，高温热浪和干旱并发，以风暴潮、海洋巨浪和潮汐洪水为主要特征的极端海平面事件，叠加强降水造成的复合型洪涝事件将会加剧。

未来 我国东部是极端降雨高危险区

普通公众更为关心的是，气候变暖对中国的影响如何？

对此，中国气象局办公室主任、新闻发言人宋善允表示，中国的增温速度高于全球平均，全球气候变暖给中国带来了显著的影响，不同区域的影响也不同。

“总体上看，气候变暖对中国带来的影响有不同的层次。”宋善允说，首先，极端事件、极端灾害增加。前不久发生的河南极端强降水事件非常少见，日降水量、小时降水量和持续降水都破了历史纪录。极端天气、极端事件对人类生命财产安全造成越来越大的威胁。其次，冰川萎缩、冻土消融等生态系统的退化。生态系统破坏到一定程度，整个人类社会、经济社会的布局、生产方式、生活方式就会发生根本性变化。

就区域而言，国家气候中心副主任巢清尘介绍，根据未来气候变化趋势以及不同区域的脆弱性和暴露度差异，预测人口和经济聚集的中国东部（从东北到华南）是极端降雨的高危险区，将承受更高的气候风险。

此外，中部（从华北到华南以及西北部）是高温热浪的高危险区；华北、黄土高原、青藏高原东部、西北和西南地区是干旱的高危险地区；西南、华南、黄土高原农牧交错带、松嫩平原为自然生态系统的高风险区域；华南西南、长江中下游、西北绿洲是粮食生产的高风险区域。

“我国高速发展的城市化进程和持续增暖的气候会进一步相互作用，带来更加显著的影响。”巢清尘说，比如城市化与极端高温事件复合，将加剧城市热浪的严重性，给城市用电带来巨大挑战。城市化还会增加城市或下游地区强降水及由此产生的径流强度，带来城市内涝。对沿海城市，极端降雨与更频繁的极端海平面事件复合，将加大洪水发生的可能性等。

人类对气候系统的影响非常明确

“几十年来一直很明确的是，地球的气候一直在发生变化，而人类对气候系统的影响也是非常明确的。”翟盘茂说。

巢清尘也表示，毋庸置疑的是人类活动已经引起了大气、海洋和陆地的变暖。1970年以来的50年是过去2000年以来最暖的50年，1901—2018年全球平均海平面上升了0.20米，上升速度比过去3000年中任何一个世纪都快，2019年全球二氧化碳浓度达410ppm，高于200万年以来的任何时候。2011—2020年全球地表温度比工业革命时期上升了1.09℃，其中约1.07℃的增温是人类活动造成的。

“过去和未来温室气体排放造成的许多气候系统变化，特别是海洋、冰盖和全球海平面发生的变化，在世纪到千年尺度上是不可逆的。”巢清尘强调，只有采取强有力的减排措施，在2050年前后实现二氧化碳净零排放的情景下，温升有可能低于1.6℃、且在本世纪末降低到1.5℃以内。

“稳定气候需要大力、快速和持续地减少温室气体排放，并达到二氧化碳的净零排放。减少其他温室气体和空气污染物排放，特别是甲烷，对健康和气候都有益处。”翟盘茂说。

(责编：赵超、陈键)