刘 霞

原标题：5G物联网改变世界的五种方式

5G网络的普及为人们进一步拓宽了想象的边界，其所衍生的应用已开始延伸到生活的各个层面。

图为在西班牙巴塞罗那，工作人员在世界移动通信大会法国电信公司展厅演示利用5G技术搭配VR（虚拟现实）眼镜实现远程遥控驾驶（资料照片）。

新华社记者 张铖摄

技术的进步通常是为了让我们的生活变得更加美好！

从4G到5G，可不仅仅是上网速度更快，而是一次改变社会的信息革命。5G“天生”就比4G更加高效，因此5G时代，将是一个高速度、万物互联的智能时代，不仅会革新通信技术和产业服务，而且会颠覆社会管理、能源生产及人类的生活方式。正所谓“4G改变生活，5G改变社会”。

美国《福布斯》双周刊网站在近日的报道中，为我们列出了5G物联网对世界产生影响的五种方式，包括更好的能源管理和更智能的政府服务、减少包括食物在内的各种浪费、更好地管理和利用森林等生态资源等。

更好的能源管理和更智能的政府服务

智能能源管理一直被认为是智能城市的关键优势之一。例如，业主可以使用5G供电的物联网在建筑物无人居住时节约能源。通过让监控设备联网，能源公司可以让企业和消费者的消费需求与风能和太阳能等可再生能源的输出之间很好地达到平衡。与此同时，公用事业部门可以最大限度地减少从化石燃料发电站获得电力的需求，并最终规划出一个几乎无碳的未来能源模式并朝这一目标迈进。

各国政府也正计划利用5G物联网高效、经济地提供核心服务，如监控关键基础设施、提高能源效率、管理道路交通以及加强公共安全等。德勤政府事务洞察中心去年发布的一份报告显示，运输公司正与港口部门和政府机构合作，测试支持5G的网络在自动化货物处理、引导船舶交通和管理港口能源使用方面的能力。

减少车辆排放

虽然很多国家的政府已经制定计划，用电动汽车逐步取代燃油车，但除此之外，现在也可以做很多事情来减少排放。

5G连接的车辆可以通过车载传感器，将车辆的状态数据，比如制动片是否因为磨损变得过于纤薄需要更换等传给制造商。制造商将这些数据与使用模式数据相结合，可以通过空中软件调整和优化汽车的性能和燃油效率。未来，传感器将通过5G与其他汽车和基础设施中的传感器进行交流。这项技术被称为蜂窝车辆与万事万物相连（Cv2x），将有助于为全自动车辆铺平道路。即使是现在，T-Mobile网络采集到的匿名5G数据也可以实时突出移动缓慢的交通区域，使连接的汽车获得有关最佳路线的建议，保持移动并节省燃油，同时减少排放。

在4G时代流行的叫车和拼车应用程序预计将使用5G开发新的基于云的尖端计算基础设施。这种低延迟连接可用于智能驾驶辅助，并通过向驾驶员提供不断更新的有关道路和交通状况的信息来提高安全性。同时，人工智能个人助理可以通过信息服务和流视频改善乘客的用车体验。

节约资源减少浪费

美国环境保护署称，美国家庭每年因为渗漏浪费约9000亿加仑水，相当于近1100万户家庭的年消耗量。与支持5G的物联网相连的智能水传感器不仅可以检测渗漏，还可以检测出水污染。5G的规模意味着人们可以部署更大、更敏感的传感器网络，为企业和公共组织节约和优化用水，传感器可以将天气数据与土壤和作物状况数据结合，优化农业用水以及化肥和农药的使用情况，帮助农民更好地配置资源、更高效地工作并减少对环境的影响。

浪费食物也会浪费生产食物所需的能源和水。连接5G的农业技术不仅可以减少农场里的食物浪费，还可以通过使用5G智能标签，对食品从工厂到消费者手中的每个环节进行跟踪，在确保食物质量的同时满足市场需求。例如，在蔬菜上贴上收获时间和日期的标签，并在到达商店后根据实际存储温度更新标签，为消费者提供更精确的过期日期。

紧急和人道主义援助

由5G驱动的物联网会利用易受洪水或野火影响地区的传感器传输预警数据，从而挽救生命，保护财产和环境。在发生火灾的情况下，5G不仅能改善消防员和其他机构之间的通信情况，5G驱动的增强现实工具（如智能头盔面罩）可以让消防员看到火灾中心的情况，切断烟雾和火焰。此外，通过5G网络传输的视频分析数据会揭示燃烧材料释放的热量水平和气体的化学成分，为消防员提供前所未有的详细信息。

此外，当自然灾害发生时，或者在世界上发生冲突的地区，人们可以使用无人机快速安装为紧急通信提供额外的5G连接，使身处冲突和灾害地区的公民和反应小组恢复联系，并使人道主义援助能够更有效地部署。

保护自然栖息地

森林在保护环境和使人们的生活更健康、更愉快方面发挥了巨大作用。除了保护森林及其本土野生动物免受火灾的危害外，物联网传感器还可以监测树木的健康状况，对污染、疾病或缺水的危险发出警报。

此外，5G也可以更好地利用、开发和管理森林资源，给用户提供很好的智慧旅游服务。英国舍伍德森林乡村公园就是一个鲜活的例子。舍伍德森林公园举世闻名，传奇侠客罗宾汉的故事就发生在这里，每年吸引数以万计世界各地的游客。

英国计划将舍伍德森林构想成世界上第一个5G“互联森林”，并为此拨款约500万英镑，重点将探索5G应用在保护森林及其环境方面的潜力，并增强访问森林周边地区的游客体验，该项计划将于2021年执行完成。在旅游体验方面，将通过3D/4D虚拟现实体验，在舍伍德森林游客中心将罗宾汉传奇形象变为现实。在景区保护方面，将利用测试无人驾驶飞机和机器人等最先进的数字技术，以帮助调查和监视森林的健康，同时最大程度地减少对环境的影响。

(责编：赵超、陈键)