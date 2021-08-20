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“刷单炒信”严重扰乱市场信号

赵明昊
2021年08月20日08:04 | 来源：光明日报
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原标题：“刷单炒信”严重扰乱市场信号

　　日前，市场监管总局发布《禁止网络不正当竞争行为规定（公开征求意见稿）》，向社会公开征求意见。对此，舆论普遍认为网络不正当竞争行为将进入全面监管时期。依法依规对互联网平台经济加强监管，将有利于更好保护消费者的合法权益，进一步激发市场主体创新活力、维护良性市场竞争环境。

　　网络不正当竞争行为是互联网经济持续健康发展的障碍，其恶劣影响早已外溢出本行业范围。饱受诟病的“刷单炒信”，就是典型的市场环境恶化后形成的“共输”局面。除产业链利益方外，凡有关联者皆不胜其烦。作为消费者，在网络购物平台浏览时，面临的一大问题就是信息不对称，如何从众多同质商品中选择出质优价廉者，其他消费者对商品的评论以及商家的评价就成为重要参考因素。网店经营者所采取的无论正向还是反向“刷单炒信”，包括操纵评论、构造销量等行为，都会严重扭曲市场信号，干扰了消费者对商品真实情况的正确认知，乃至遭受经济上的损失。

　　这种行为，在卖方间也构成了不正当竞争。正常评价代表的是“市场群体的选择和反馈”，刷单毫无疑问阻碍了市场遴选出优秀的经营者。有些平台上，一直流传着“刷单找死，不刷单等死”的口号。这是因为，大部分网店经营者所处的是接近完全竞争市场，平台基于销量、评论、信誉等内容设计的排名标准，对实际营业额有着极为重要的意义。靠前则能尽享“马太效应”好处，不敢或不屑刷单的商家就会处于不利竞争地位，让整个市场陷入劣币驱除良币的风险。若放任“刷单炒信”等网络不正当竞争行为继续生长，不仅增加了社会交易成本、导致社会福利损失，让偷奸取巧者得利、诚信经营者吃亏，还会影响到商业伦理和市场文化的培育。如果经营者的心力都放在“刷单炒信”上了，产品和服务的创新自然要往后排一排。

　　如今，我国已多年位列全球最大网络零售市场，打造良性市场秩序更显重要。有数据指出，2020年我国网上零售额达11.76万亿元，其中实物商品网上零售额9.76万亿元，已经占到社会消费品零售总额的24.9%；网络购物用户规模达7.82亿，占网民整体的79.1%。与之伴随而来的，网购从新兴消费模式变成了主流消费模式，不正当竞争行为也愈演愈烈。截至2021年上半年，各级市场监管部门共查办的“刷单炒信”、虚假宣传等各类不正当竞争案件3128件，罚没金额2.06亿元，而这应该也仅是冰山一角。

　　严厉打击以“刷单炒信”为代表的网络不正当竞争行为，就是在维护社会主体之间的信任关系，利在当下又惠及长远。不久前，亚马逊严打刷单的封店行动，让很多跨境电商损失惨重，其中不乏知名大卖家。虽然有部门和机构表示这是外贸新业态发展过程中的阶段性“水土不服”，需要在未来进一步做好企业合规工作。但是，作为平台自救以及维持公平公正市场环境的举措，我们的从业者们的确需要尝试一些正向的回应和改变。走向世界，意味着需要遵守相同的市场规则和商业价值观，才能据此顺畅交流、紧密协作。

　　我国从建立现代化市场经济体系伊始至今，一直在探索构建与之匹配的商业伦理和文化氛围，其实践方式之一，就是保护好诚信经营者、诚实劳动者，持续提供社会发展健康动力。当然，想要在制度和技术层面完全避免不正当竞争行为也许无法实现，但必须及时坚决地让其得到惩处，以向社会传达一种尊重契约的精神和诚实信用的价值观，正向激励良性市场竞争环境形成。

　　（作者：赵明昊）

(责编：赵超、陈键)

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