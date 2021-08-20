顾阳

原标题：碳市场“冷清”应是虚惊一场

对碳市场规则认识不足、对碳资产管理缺乏经验等因素，让一部分企业在入市交易上选择了“谨言慎行”，这是导致全国碳市场整体不活跃的主因之一。可以肯定的是，随着相关时间节点的到来，碳市场交易将逐步升温。届时市场交易自然会水涨船高，恐怕碳市场想不热都难。

尽管各方对碳交易前景普遍看好，但全国统一碳排放权交易市场首月“高开低走”的现实，还是让很多人始料未及。从单日成交量看，自碳市场上线首日成交410万吨之后，市场成交量就呈现持续走低态势，单日最低成交量仅为6001吨；从月度累计数据看，首月碳排放配额总成交量仅为701.88万吨，累计成交额只有3.55亿元，与此前的市场预期形成了较大落差。

碳市场整体不活跃，交易量持续走低，是制度设计上的“先天不足”，还是实际运行中的“水土不服”？回答这个问题，还要从10年前地方碳市场试点说起。2011年，国家发展改革委批复启动了地方碳市场试点，随着深圳、上海、北京等地碳排放权交易陆续上线，我国区域性碳市场建设蹒跚起步。经过10年探索，在总结地方试点经验的基础上，建设全国碳市场时机成熟。

今年7月16日，全国碳市场正式上线交易，电力行业是首个也是目前唯一一个纳入碳排放权交易的行业，其2162家发电企业碳排放总量就高达45亿吨，以至于有媒体感慨“中国碳市场一经启动，就成为全球覆盖温室气体排放量规模最大的碳市场”。

不仅如此，碳市场还是我国实现碳达峰、碳中和与国家自主贡献目标的重要政策工具之一。作为一项重大制度创新，全国碳市场“十年磨一剑”，其目的就是要充分利用市场机制来控制和减少温室气体排放，推动经济社会向绿色低碳发展转型。碳市场一方面要承担起促进碳减排的社会责任，另一方面要充分发挥好市场的调节作用，其重要性不言而喻。

正因如此，相当一部分企业对进入碳市场持谨慎观望态度。有机构调查显示，虽然电力行业数据管理扎实准确，具备整体进入碳市场交易的基础，但有很多电力企业是初次接触到碳市场，之前也没有参与过地方碳交易试点工作。对碳市场规则认识不足、对碳资产管理缺乏经验等因素，让一部分企业在入市交易上选择了“谨言慎行”，这是导致全国碳市场整体不活跃的主因之一。

此外，各家企业的碳排放配额目前还只是预分配计划，随着今年9月30日全国碳市场第一个履约周期的到来，企业可较为准确地掌握其免费碳配额是否够用，这将为其下一步参与碳交易提供更为准确的成本判断。按照规则，在完成配额核定的基础上，碳配额将在今年12月31日进行清缴履约，如不出意料，今年第四季度全国碳市场有望进入交易活跃期。

由此看来，碳市场目前的“冷清”应该只是虚惊一场，对于这个刚刚“满月”的新事物，市场各方还需保持一定耐心。可以肯定的是，随着相关时间节点的到来，碳市场交易将逐步升温。需要指出的是，“十四五”期间，除了发电行业外，石油、化工、钢铁、建材等8大重点能耗行业都将纳入碳市场之中。有机构统计，上述8大行业纳入控排的企业数量将达1万家，届时市场交易自然会水涨船高，恐怕碳市场想不热都难。

从未来发展趋势看，我国碳市场的参与主体将会从企业逐步扩大到机构投资者及个人，市场的交易品种也会从现货扩展到期货、碳指数等衍生品领域。与之相对应的是，我国碳市场总体规模或将突破1万亿元，这意味着碳交易不仅是促进企业碳减排的直接手段，还将是绿色金融中又一项极具价值的投资选择。

(责编：赵超、陈键)