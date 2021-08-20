张苇杭

原标题：网红餐厅不能轻视“里子”

鹅肠处理得不干净、黄喉变质、生菜回收再用……近日，某位艺人经营的网红餐厅连锁火锅店被浙江省、市两级市场监管局联合约谈，某门店被责令整改，立即停止经营。这一事件迅速登上微博热搜，引发网友关注。其实，这并非个例，近段时间有多家网红餐厅被曝出食品安全问题。

近些年，各式各样的网红餐厅如雨后春笋般冒出，他们通过名人效应、品牌包装、宣传爆款产品、打造独特IP等一系列营销手段，再加上美食达人在社交平台上的分享，引来大批消费者跟风打卡。有的消费者甚至不惜等位四五个小时，只为点菜拍照发个朋友圈。

网红餐厅火爆的同时，也催生了很多乱象。有的网红餐厅徒有光鲜亮丽的品牌包装，实际产品类型单一，缺乏新意；有的网红餐厅通过饥饿营销，不仅引发消费者不满，还促成黄牛带货的“生意”；有的网红餐厅更是使用低成本原料，不关注后厨卫生和产品质量，屡屡触碰食品安全红线。当一时网红易，当长久网红难。多家网红餐厅因各种原因，在火爆之后草草收场，迅速从公众视野中消失。

网红餐厅如何才能保持热度，持续获得消费者的信赖呢？在做好品牌宣传、打造网红形象的同时，更要在打造核心产品、提高服务质量、确保食品安全上下功夫。

要凸显自己在品牌发展思路上的差异化，明确自己的品牌定位，潜心打造核心产品。明星餐饮更是如此，不能仅靠明星知名度，让消费者仅为“打卡”“拍照”而来，找不到再次光顾的理由。

要着力提高服务质量，改变饥饿营销套路，不能把消费者“排长队”变成网红餐厅的标配，而是要提高服务效率、出餐速度，用优质的服务给消费者带来良好的用餐体验。

要确保店面卫生和食品安全，在选材、选料，制作、加工，包装、外卖等各个环节严格把关，打造“阳光厨房”、放心餐馆，并积极接受社会监督。这才是网红餐厅能够长久生存并获得消费者认可的必由之路。

其实，消费者打卡网红餐厅，不仅是为了品尝食物，也是为了体验和感受餐厅想要传达的品牌文化和理念。网红餐厅的爆红背后是餐饮行业转型升级的一种新尝试；消费者愿意争相为网红餐厅埋单，也体现了餐饮消费升级的新潮流。但是，网红餐厅不能只是一味追求影响力，而忽略了作为餐饮从业者的看家本领。毕竟，消费者购买的不仅是“面子”，他们更在乎网红餐厅的“里子”——产品质量、食品安全和优质服务。

(责编：赵超、陈键)