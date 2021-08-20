人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

自动驾驶，真没你想得那么香

杨忠阳
2021年08月20日08:15 | 来源：经济日报
小字号
原标题：自动驾驶，真没你想得那么香

　　一起交通事故，将蔚来汽车推上舆论的风口浪尖。8月12日，一位年仅31岁的企业家驾驶蔚来ES8在沈海高速涵江段撞上前方货车，意外身亡。从公开信息显示，事故发生时该车辆正处于“NOP状态”，即开启了领航辅助系统，引发社会各界对自动驾驶是否安全的担忧。

　　尽管蔚来汽车方面紧急回应，“NOP领航辅助并非自动驾驶”，但仍有不少网友不依不饶，指责厂家在自动辅助驾驶营销上存在过度或误导之嫌。而蔚来500名车主则联合发出公开声明称，“蔚来对NOP的介绍未对我们构成混淆和误导”，“口水战”颇有升级之势。

　　此次事故发生的具体原因是什么？究竟谁该承担主要责任？恐怕还需要耐心等待警方的调查结论。不过，此次民间争议所折射的情绪和问题，有必要引起高度重视。

　　辅助驾驶不等于自动驾驶。按照业内划分，自动驾驶分为从L0至L5几个不同的等级。L1和L2等级属于辅助驾驶；L4和L5等级才算真正意义上的自动驾驶。但一个颇为尴尬的现实是，其分级说明自动驾驶不仅存在明显的模糊空间，而且这些行业术语难以被普通用户精准认知。如果厂家在产品营销中再玩点文字技巧，让消费者容易产生“自动辅助驾驶”就是“自动驾驶”的错觉，进而盲目认为只要开启“自动辅助驾驶”功能，就可以“解放双手双脚”，从而引发事故。

　　要解决这一问题，当前就必须统一自动驾驶等级中文名词标准。比如，将L1定义为初级辅助驾驶，L2定义为辅助驾驶，L3定义为高级辅助驾驶，L4定义为自动驾驶，L5定义为无人驾驶，避免“自动”和“辅助”出现在同一等级状态中。与此相对应，辅助驾驶更强调人的责任，自动驾驶则更多强调车的责任。如此严格区分“辅助驾驶”与“自动驾驶”，不仅有利于保护人的生命和财产安全，更好地厘清彼此责任，而且也能警惕自动驾驶这一新兴技术发展出现失序、失范的倾向。

　　自动驾驶起初之所以得到发展，其原因是机器能避免人的情绪化及疲劳感，从而提高车辆安全性。有报道称，美国公路上发生4万起致命交通事故，其中90％都是人类的错误操作引起的，而无人驾驶汽车可将事故率降低。不过，自从Uber在美国亚利桑那州发生了全球首起无人车撞行人致死事件后，越来越多的声音也开始质疑自动驾驶是否真正安全。

　　更要看到，目前自动驾驶还面临着技术和政策法规以及道德等多方面的挑战。由于人工智能并不具备独立自主思考能力，很难对道路上的突发场景及时做出有效反应。而对于L3至L5级别的自动驾驶，即使当前有些公司宣称可以实现，但消费者也不要轻易被带了“节奏”。这些所谓的车辆或许只是个概念车，或许只能适应特定场景使用，比如，封闭道路或园区、停车场自动泊车等。自动驾驶要想实现全场景覆盖，真正量产落地，依然相当遥远。

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
人民银行、银保监会约谈恒大集团：依法依规做好重大事项真实信息披露
　　人民网北京8月19日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行、银保监会相关部门负责人今日约谈恒大集团高管。 人民银行、银保监会指出，恒大集团作为房地产行业的头部企业，必须认真落实中央关于房地产市场平稳健康发展的战略部署，努力保持经营稳定，积极化解债务风险，维护房地产市场和金融稳定；依法依规做好重大事项真实信息披露，不传播并及时澄清不实信息。…
市场监管总局成立新部门 为碳达峰、碳中和提供支撑和保障
　　人民网北京8月19日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，近日，市场监管总局成立碳达峰碳中和工作领导小组及办公室。 据了解，碳达峰碳中和工作领导小组及办公室成立旨在深入贯彻党中央、国务院关于碳达峰、碳中和的决策部署，统筹推进市场监管领域相关工作。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部