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OPPO发布多项自研创新影像技术 最快今年四季度商用

2021年08月20日08:15 | 来源：人民网
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8月19日，OPPO举办了未来影像技术发布会，展示了企业在手机影像领域的多项前沿技术突破。据了解，此次OPPO发布的全新影像技术包括RGBW捕光传感器、连续光学变焦、五轴运动防抖技术，以及搭载了智能AI影像算法集的OPPO下一代屏下摄像头解决方案。从感光能力、变焦能力、防抖能力及未来终端形态四个体验层面，OPPO持续致力于手机影像技术的全方位跃迁。

OPPO影像产品与架构部总监刘谦易表示，通过在传感器、模组、算法三个维度上的底层创新，OPPO正加快推进自研影像技术成果转化，全面提升手机影像硬实力，为用户带来“轻松记录生活之美”的影像体验。

据介绍，OPPO此次发布的全新一代RGBW捕光传感器，相比传统RGGB传感器，感光能力显著提升，相较前代技术将进光量进一步提升60%，噪点降低至多可达35%，支持在暗光环境下拍摄出更清晰、明亮的照片，预计将在2021年第四季度搭载于OPPO产品商用。

在模组层面，OPPO对已经商用的潜望结构进行重新设计和改造，推出了全新的连续变焦技术，能支持等效85mm-200mm焦段的连续光学变焦，可以帮着用户超远景拍摄。

此外，OPPO还首次将五轴运动防抖技术引入手机行业，防抖功能开启时，相比常见的镜头OIS防抖能力提升65%，防抖精度提升至 3.5 倍。这项技术对于当下流行的短视频拍摄具有极高的实用价值。经过实验室实测，OPPO五轴运动防抖在暗光环境下将抓拍成片率提升70%，预计将在2022年一季度搭载于OPPO量产产品正式商用。

随着屏下摄像头逐渐走向商用，此次发布会上，OPPO也展示了针对未来手机形态的下一代屏下摄像头解决方案，搭载该方案将使屏幕色差和亮度差都控制在 2% 以内，屏幕使用寿命则可延长 50%。在此基础上，结合OPPO自研的AI算法集，能大幅提升了屏下摄像头的成像质量。

刘谦易表示，面向全球用户不断提升的影像技术需求，OPPO将进一步加强全球研发布局，侧重自研影像技术的落地，并与产业链合作伙伴持续加强合作，为用户提供更加优秀的未来影像体验。

(责编：董童、李源)

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