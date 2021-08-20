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用“黑科技”做局，替骗子收钱

张沛平　裴洁　唐健
2021年08月20日08:17 | 来源：检察日报
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原标题：用“黑科技”做局，替骗子收钱

　　漫画/姚雯

　　动动手指、点点红包就能轻松赚钱？天上不会掉馅饼，可偏偏有人为赚“快钱”，明知红包系他人犯罪所得，仍为犯罪分子接收、转移赃款，最终走上犯罪道路。

　　近日，经江苏省宜兴市检察院提起公诉，宜兴市法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人李翔（化名）等48人有期徒刑三年六个月至拘役二个月不等，各并处相应罚金。

　　寻找跟踪软件被拉进群

　　2020年5月10日，家住宜兴市的王娜想在手机上装一个定位软件，方便随时查看丈夫行踪。于是，她在网上搜索定位软件，页面随即弹出一个广告，并附有客服微信号。王娜加了客服微信后询问：“我想下载一个随时查看家人位置的定位手机软件，你们能做到吗？”对方很快予以回复并声称，提供的软件使用方法简单，只要下载安装就能对手机号、微信号、QQ号实时定位。对此，王娜动了心。

　　不一会儿，对方向王娜推荐一个名叫“工程师此号不收费”的微信，王娜添加了对方的微信，并暗自庆幸，不仅软件高大上，还有专人服务指导。随即，“工程师”给王娜发来一个“定位精灵”链接，并告诉她，定位软件是根据手机型号定制的，需先支付180元定金，因为工程师不能收取任何费用，所有费用必须进群支付。王娜心想专门定制的软件一定很高级，于是，满口答应。随后，一个由王娜和工作人员组成的7人微信群建好了。

　　不到1小时莫名转账近万元

　　天真的王娜哪里知道，自己正一步步掉进骗子设计好的连环圈套。进群后的王娜成了群主，在群里发了180元红包，很快被工作人员领取。没过多久，工作人员给王娜发来一个安装包，并告知王娜还需要支付400元尾款，收到安装包的王娜再次在群里发了400元红包。

　　正当她打算使用这个定位软件时，跳出一个“授权码”提示。“该软件需要购买授权码才能使用，授权码有三种套餐，按照你的需求来选择。”工作人员向其解释道。王娜选择一个套餐后，在群里支付该套餐的费用。

　　王娜以为这样就可以顺利使用定位软件了，可没成想工作人员又回复称：“你还需要支付1000元保证金，保证你不会乱开定位、乱用软件。”此时的王娜已深信不疑，便在群里支付了1000元的保证金。

　　就这样在不到1个小时的时间里，王娜在群里共支付9560元。然而，正当她准备使用定位软件时，却发现根本无法实现定位功能，带着疑惑，王娜再次进群询问。没想到，工作人员全部退群，并把她拉黑。王娜仔细回想事情经过，察觉自己可能被骗了。

　　所谓群友竟是“代收”犯罪团伙

　　2020年5月12日，王娜向当地公安机关报警。当日，公安机关立案侦查。2020年5月30日，侦查人员在安徽抓获犯罪嫌疑人刘强和高俊。2020年6月3日，在苏州抓获了犯罪嫌疑人张雯。2020年6月11日，负责与上家联络的李翔向公安机关投案自首。随后，相关犯罪嫌疑人陆续归案。

　　侦查发现，这是一个以利益分成为纽带，拥有众多参与者的“代收”业务犯罪团伙。该团伙明知红包系电信网络诈骗等犯罪所得，仍在李翔的要求下，进入微信群领取大量红包，再通过支付宝转账至他人指定账户，并根据转账金额的比例获取利润分成。截至案发，该团伙累计转移犯罪所得资金600余万元。

　　2020年12月9日，案件移送江苏省宜兴市检察院审查起诉。承办检察官仔细审查案卷时发现，真正实施诈骗的另有其人（另案处理），而参与“代收”业务的人仅负责点收红包，并有自己的一套话术。

　　诱人建群。当被害人一旦搜索“定位”“外挂”等关键词时，犯罪分子会推送广告吸引被害人，为隐藏自己的真实身份及行踪，诱导被害人加微信建群。

　　2021年6月，宜兴市检察院经审查后认为，犯罪嫌疑人李翔等人明知他人从事电信诈骗等犯罪活动，仍然伙同他人通过第三方支付工具代为接收、转移赃款并从中赚取非法利益，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪向法院提起公诉。

　　（文中涉案人员均为化名）

(责编：赵超、陈键)

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