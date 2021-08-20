原标题：技术创新推动能源“智慧安全”再前进一步

日前，基于声表面波（SAW）技术的高压电气设备无源无线温度在线监测系统成功在国电电力湖南新能源公司上线运行，该技术是风电场高电压设备安全监测方面的一项颠覆性技术，在国家能源集团风电领域首开先河，推动能源“智慧安全”建设向前又迈出一大步。

据了解，把“创新型”作为战略取向的第一位，国家能源集团不断完善科技创新体系，推进重大科研攻关，努力构筑未来竞争的新动能、新优势。“双碳”目标引领下的风力发电，是重点创新领域之一，智慧安全管理又是一切生产运营的基本保障。

专家表示，在电力系统中，高压开关柜是使用极广、数量最多的开关设备，但开关柜在长期运行过程中，开关触点和母线连接等部位经常会因为松动、老化、电弧冲击等原因造成接触电阻增大，产生过热现象，如果不及时发现，容易引起起火爆炸、大面积停电、人员伤亡等灾难事故，直接和间接经济损失巨大。

为彻底解决风电场升压站35kV开关柜存在的安全隐患，国电电力湖南新能源开发有限公司在风电领域首开先河，研发了基于声表面波（SAW）技术的高压电气设备无源无线温度在线监测系统，该技术所采用的声表面波一种在固体浅表面传播的弹性波，采用的SAW传感器兼有“无需供电”、“无线测温”的优点，属于风电场高电压设备安全在线监测方面的一项颠覆性技术，实现了风电场高压电气设备温度实时监测技术上的突破，填补了风电高压电气设备状态监测的一项技术空白，是智慧风电安全建设的一项重要创新应用。

项目负责人表示，截至2021年8月，该系统已稳定运行1年，经过时间的验证，技术安全、可靠，具备极大的行业推广价值。

(责编：赵竹青、陈键)