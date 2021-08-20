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税收服务提质增效助力外贸创新高

邹多为、魏玉坤、王雨萧
2021年08月20日08:19 | 来源：新华社
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原标题：税收服务提质增效助力外贸创新高

　　最新数据显示，2021年前7个月，我国外贸表现“亮眼”：进出口、出口、进口规模均创历史同期新高，同比增速创10年来新高；进出口总值实现连续14个月同比正增长。

　　这份逆势增长的“成绩单”来之不易，背后离不开积极担当的税务服务。今年以来，面对新挑战、新要求，税务部门多点发力，通过更快的退税速度、更实的减税降费、更新的服务举措，推动外贸高质量发展。

　　前不久，河北鸿德塑料五金制品有限公司一度陷入流动资金吃紧、生产停滞的困境。正当大家不知所措时，一笔迅速到账的几百万元退税款犹如“及时雨”，有效化解了公司的燃眉之急。

　　企业能够“转危为安”正是得益于税务部门对退税管理系统的优化升级。今年6月30日起，新整合的金税三期系统和出口退税管理系统以及新开发的出口退税管理模块在全国推行。

　　“报送表单从7张减到2张，发票和报关单信息都可直接读入，整体申报效率提升近3成。”体验到“新系统”带来的退税便利，骏升科技（钦州）有限公司业务经理黄辉喜笑颜开。

　　为了进一步改善营商环境、促进跨境贸易发展，我国不断提高出口退税速度与便利度。目前，全国正常出口退税的平均办理时间已由2018年的13个工作日压缩至2019年的10个工作日内，预计今年将再压缩至7个工作日内，从而切实缓解企业资金占用压力。

　　“不断优化的出口退税政策和不断提档的出口退税速度，是我国高水平开放重要政策的组成部分，能助力贸易的自由流动，对我国乃至世界经济发展都具有重要意义。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红说。

　　支持“稳外贸”，除了缩短退税时间，还要减轻税费负担。

　　随着北京冬奥会的脚步日益临近，财政部、税务总局和海关总署出台一系列税收优惠政策，涵盖冬奥筹办全周期各环节，涉及增值税、企业所得税、个人所得税等多个税种，辐射奥组委、运动员、教练员、赞助商、供应商等各类主体。

　　这些“大礼包”落地成效如何？

　　北京首钢自动化信息技术有限公司是冬奥会单板滑雪大跳台项目承建方，据公司财务负责人范宇秋介绍，为确保优惠政策足额落实到位，税务部门及时对接，第一时间进行上门辅导。“今年以来，公司已累计享受减免税1333.9万元，如今，资金紧张状况得到缓解，项目建设按时完成有了保障。”

　　近段时期，国内遭遇疫情、汛情等多重冲击，面对外部不确定性因素增加，税务部门在支持疫情防控和积极落实税费优惠的基础上，减负政策再加码，税费服务再升级。

　　目前，我国制造业研发费用加计扣除比例已由75%提高至100%，运输设备等制造业企业也纳入先进制造业企业增值税留抵退税政策范围，实行按月全额返还增量留抵税额。

　　“让减税降费的‘真金白银’落地生根、惠企利民始终是税务部门的着力点。”国家税务总局纳税服务司司长韩国荣表示，今年，税务部门还推出了合并申报等100条便民措施，进一步为企业“解难题”“送温暖”，提升纳税人缴费人获得感。

　　成功稳住外资外贸基本盘，创新发展是重要一环。今年，我国外贸新业态持续高速增长。商务部数据显示，前6个月，跨境电商出口同比增长44.1%。

　　外贸快速增长、快中趋稳、稳中向好的形势背后，税务部门也在积极探索实施促进外贸新业态新模式发展的税收征管和服务措施。

　　“在税务部门指导下，我们理顺了跨境电商融合海外仓退税的一系列操作流程，自首次成功办理海外仓退税以来，已累计收到退税款152万元，比预期退税时间大大提前。”安德利集团有限公司财务经理何燕敏说。

　　此外，各地税务部门还积极创新服务举措，推进数字化改革，助力提升外贸营商环境，鼓励新业态新模式发展。今年3月以来，跨境电商零售进口试点范围扩大，购买海淘产品享受税收优惠的范围也在进一步扩大。

　　中国开放的大门只会越开越大。开局之年，税费优惠政策精准落地、税费服务不断升级为推动更高水平开放贡献了税收力量。随着“稳外贸”政策措施持续推进，我国外贸有望保持量稳质升态势，从而为世界经济稳定复苏提供更多的动力源。

(责编：赵超、陈键)

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