原标题：《中国城市产业创新指数》正式发布

8月18日，由全国工业统计学教学研究会、中国科技新闻学会大数据与科技传播专业委员会、北京大数据协会、北京应用统计学会联合编写的《中国城市产业创新指数》正式发布。

《中国城市产业创新指数》是为促进各地打造科技创新发展高地，推动科学研究向高精尖发展，加快应用基础研究成果转化，打通产学研用通道，推进区域产业数字化转型升级的城市维度产业创新而共同研究的评价指标体系。它利用大数据手段探索对企业科技创新的定量表述方法和智能建模工具，以期实现对各城市产业创新发展水平的动态评估。

该指数是国内首个以企业为创新主体的产业科技创新评价指标体系，围绕“十四五”期间31个省级行政区（不包含港澳台地区）的产业发展目标，综合考虑不同城市的产业科技创新总量、产业科技创新增量、产业科技创新强度，选取和科技创新紧密相关的企业、人才、技术、资本和环境等5个维度共计23项指标构建评价指标体系，对城市的产业科技创新发展情况进行对标评价。它对于各级地方政府更好地掌握辖区内产业主体创新情况，理清为企业创新活动服务的着力点具有重要的参考意义。

《中国城市产业创新指数》以同日上线的中国大数据网为发布平台。中国大数据网是为贯彻落实国家大数据发展战略，促进我国大数据与科技传播应用发展，推动大数据与科技传播应用人才成长，聚合产业资源，助力科技信息更高效传播而组建的大型科技信息类网站，是中国科技新闻学会主办的大数据与科技传播专业委员会官方工作平台，内容涵盖了云计算、大数据、人工智能、物联网、5G技术与区块链等领域。该网站按照“平台+智库+产业”的模式，打造聚合“产学研用”资源的核心枢纽；通过智库体系支撑，形成推进产业科技创新服务的核心价值；为产业数字化转型升级，构建联通“政企产学研”和提升品牌影响力的直通桥梁。

据中国大数据网执行总编辑、CEO刘冬冬介绍，《中国城市产业创新指数》将以半年为周期在中国大数据网发布。中国大数据网将以发布的指数为基础，根据各级政府产业政策制定需要和各地产业发展需要推出多样、细化的区域和行业发展指数，并持续组织行业交流活动，帮助各个城市汇集企业、人才、技术、资本等资源，不断推动城市产业科技创新活动向纵深发展。

(责编：赵竹青、陈键)