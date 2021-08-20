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垃圾分类成为上海市民“新时尚”

董雪
2021年08月20日08:21 | 来源：新华社
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原标题：垃圾分类成为上海市民“新时尚”

　　记者从19日召开的上海市生活垃圾管理主题宣传活动获悉，《上海市生活垃圾管理条例》实施两年多来，垃圾分类在上海成为全民参与的“新时尚”，生活垃圾“三增一减”成效显著，其中有害垃圾分类量较条例实施前同比增长十余倍。

　　上海市绿化市容局数据显示，今年上半年，上海市干垃圾控制量每日14847吨，湿垃圾分类量每日10311吨，可回收物回收量每日7104吨，有害垃圾分类量每日2.02吨。与2019年未实施垃圾分类的同期相比，分别下降28%、增长89%、增长1.65倍、增长14倍。

　　“我们居委会从2018年起推动生活垃圾干湿分类，但居民积极性不高。2019年全市开展垃圾分类后，大家都重视起来了，不仅去垃圾分类教学基地参观，还有志愿者每天在垃圾桶旁手把手教大家分类。”上海市徐汇区虹梅街道航天新苑居委会党总支书记潘惠芬说，“现在两年多过去了，垃圾分类逐渐深入人心，已经融入了大多数居民的生活习惯。”

　　不只是居民区，其他场所的垃圾分类也在同步推进。据悉，上海市已实现沿街店铺生活垃圾上门分类收集，同时对公众场所的废物箱投口进行更具引导性、适应性的改造，已完成近9000组道路废物箱投口改造。

　　另外，上海发挥志愿服务在生活垃圾分类工作中的积极作用，成立了125支“上海市垃圾分类街镇志愿服务队”，计划在2022年实现全市所有街镇垃圾分类志愿服务组织全覆盖。

　　据上海市静安区曹家渡街道党工委副书记张丽珍介绍，该街道结合“一网统管”，对垃圾分类进行信息化管理，129处生活垃圾投放点全部安装摄像头等设施，如果出现垃圾满溢，可以及时发现并整改。

　　据悉，上海将依托城市运行“一网统管”等平台，在推进垃圾分类的工作中，进一步强化源头减量、分类投放、回收利用和硬件设施建设，不断提升智能化管理水平。

(责编：赵超、陈键)

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