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新能源汽车如何提升续航体验？

姚子云、余贤红、顾天成
2021年08月20日08:21 | 来源：新华社
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原标题：如何提升续航体验？

　　商务部最新数据显示，今年1月至7月，生产企业新能源汽车销量147.8万辆，超过2020年全年水平。7月份，新能源汽车销量27.1万辆，同比增长1.6倍，刷新单月历史纪录。

　　用户数量持续增加，市场需求不断升温，记者采访发现，近年来，我国新能源汽车动力电池每年跨越一个新台阶，续航里程从原来不到100公里到如今很多突破了500公里，市面上还有700公里的长续航版。无论是磷酸铁锂电池还是三元锂电池在核心材料、关键工艺、系统集成等方面都有较快发展，更长续航版的电池已经“在路上”。

　　中国汽车工业协会统计数据显示，截至今年4月，全国已累计建设充电站6.5万座、换电站644座，各类充电桩187万个，建成覆盖176个城市、超过5万公里的高速公路快充网络。

　　记者在沪昆高速江西境内走访发现，目前高速服务区内普遍设置了快速充电桩，并预留了充电设施后续安装位置。但在城镇地区，快速充电桩仍相对偏少，用户“不解渴”。

　　“目前全县快速充电桩只有20多个，新能源汽车保有量在3000辆以上，随着买新能源车的人越来越多，未来5年至少需要增长10倍才够用。”江西省九江市武宁县金沙湾汽车销售有限公司负责人黎裔张说，目前快充可在半小时左右给车充满电，但如果加上排队时间则耗时更长，希望充电效率能越来越高。

　　在沪昆高速新余服务区，江西萍乡市新能源车主龙启福正在给车充电。他告诉记者，遇到低温等天气，一些新能源汽车存在续航里程缩水的情况，开不开空调成为两难选择：开，电量下降更快；不开，车内温度让人难耐。

　　“目前新能源汽车的续航里程，可以满足大部分应用场景，作为日常通勤工具，完全够用。”江西江铃集团新能源汽车营销有限公司总经理杨永明说，但长距离的高速行驶，新能源车容易出现亏电，很多用户出门前充满了电还是担心续航问题。一些远途自驾车主，更倾向驾驶燃油车。

　　续航能力是消费者购买和使用新能源汽车关心的重要问题。随着“双碳”目标推进，新能源汽车成为能源领域转型的重要一环，如何让新能源汽车“行稳致远”？

　　记者了解到，为提升新能源汽车充电便捷性，江西、湖南、海南、广东等多地出台了推动车联网和充电桩（站）布局应用等配套政策措施，新能源汽车配套设施整体上在加速完善。国网江西电力供电服务中心检验技术部副主任裴茂林认为，在发力布点充电设备的同时，还应增加充电桩智能检测和数据诊断功能，完善充电桩的后续检查和管护。

　　有关专家认为，应抓住新能源车动力电池续航能力这个核心问题，围绕技术堵点进行研发攻关，通过优化动力电池管理系统，积极探索运用新材料等方式，减少动力电池的衰减周期，加快破除电池怕“冷”、高速亏电等问题，开发出能够适应更多应用场景的高效电池。

　　随着新能源汽车大量进入居民小区和企事业单位，就地充电成为主流需求，现有充电桩运行模式难以满足需要。国网江西电力市场智能用电处处长刘波建议，应进一步完善商业模式，创新解决方案，加强城乡建设、电网规划及物业管理等统筹协调，加快形成适度超前、快充为主、慢充为辅的高速公路和城乡公共充电网络，同时依托“互联网+”、智慧能源推动实现互联互通、信息共享与统一结算，提升用户充电体验，为新能源汽车产业发展营造更好的环境。

　　新华社南昌8月19日电

(责编：赵超、陈键)

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