玫丽娜

原标题：App商家需更多 考虑用户体验

读了贵报8月19日的评论文章《“年轻人爱上适老版App”带来多种启示》，深以为然。尽管App适老版推出初衷是为帮助老年人跨越鸿沟，但由于其“极简、快捷”之风，也受到不少年轻人热捧。

除了App适老版，有些App推出的极速版同样拥有一批拥趸。一边是绝大多数越升级“体积”越大的App，另一边是爱做“减法”的用户，从中不难看出“民心所向”，提醒广大互联网企业需要更多地关注用户体验。这些年手机App的开发应用给人们日常生活、交通出行带来了许多方便，但随之而来的一些诱导下载等顽疾也令人头痛不已。

适老版App免去了广告，有明确的使用引导提示，突出核心功能，剔除了不必要的选项，不仅仅惠及老年人，也完全契合用户“使用方便”的普遍心理。也希望App商家今后能更注重人性化设计，充分考虑用户体验，让用户用得更舒适。

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(责编：赵超、陈键)