原标题：科技新手段为税务精准服务添动力

“小规模纳税人增值税起征点提高到15万元了，这个政策真给力！今年在税务部门的帮助下，我们享受了高新技术企业减征企业所得税、研发费用加计扣除优惠，截至2021年6月共减免税额109.45万元，经营压力明显缓解。”广东先导先进材料股份有限公司财务负责人罗小姐对高新区税务局的工作赞不绝口。

为进一步推动税费优惠政策落地生根，便民办税缴费服务迭代升级，清远高新区税务局不断将“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”走深走实，线上、线下齐出实招，多渠道实现税收服务精细化，切实将惠民实事进行到底。

据悉，为进一步把“春雨润苗”专项行动落细落实，培育一批专精特新中小企业，高新区税务局举办了“高新区税务局专精特新企业政策辅导座谈会”，对辖区内8间专精特新中小企业进行政策培训，广东先导先进材料股份有限公司也参与其中。召开座谈会前，高新区税务局对辖区内8间专精特新中小企业进行调研工作，深入了解8间企业的生产经营、税费缴纳、发展前景等情况，全面掌握企业特点和税费需求，为企业提供针对性服务，以优质服务支持企业创新研发。本次座谈会中，参会企业可享受多项减税降费政策，包括高新技术企业减征企业所得税、研发费用加计扣除，500万元以下设备器具一次性扣除，高新企业税收优惠政策，高新企业减按15%缴纳所得税等，2021年上半年，8间企业的减免金额高达890.17万元。

“税务部门的宣传力度大，宣传形式也很多样，比如微信推送、电话辅导、上门答疑、座谈会宣讲等，其中纳税人学堂培训对于我们来讲特别实用，政策宣传太及时了，而且内容翔实、讲解清晰，希望这样的培训可多开几场。”非营利组织企业在直播评论区表示。

近日，高新区税务局运用5G网络，采取线上直播的形式，举办了一期非营利组织涉税政策网络直播纳税人学堂，共邀请辖区内315户非营利组织企业观看本次直播，吸引3000余人次在线观看，重点讲解“非营利组织是否属于纳税人、非营利组织取得的收入是否属于免税收入和怎么取得免税资格”等热点问题，从税收政策方面规范和引导非营利组织的良性发展和高效运行，为社会公益事业的发展创造良好的外部环境。

据悉，针对小微企业人员少、办税能力弱，容易发生无法及时享受政策红利的实际情况，高新区税务局以纳税人学堂为依托，通过小程序提前收集纳税人最想了解的政策信息，以纳税人需求为导向，打造“点菜式”纳税人学堂，“税务主播”把在日常业务中收集到的涉税热点逐项进行梳理，精心准备教案，开展“春雨润苗”税收优惠政策专题线上培训，详细解读小微企业税费政策、疑难热点问题，以及最新的服务举措和业务流程，让小微企业会办理、享红利。

8月2日，高新区税务局在龙塘办税服务厅启用V-Tax远程可视化自助办税系统，通过与电子税务局无缝对接，实现了业务全流程线上办理，打通“非接触式”办税最后一公里。“界面简洁，一目了然，非常人性化。系统还清晰告知所办业务需要提交的资料，非常便捷。”纳税人肖女士第一时间体验了用V-Tax远程可视化自助办税系统的功能。

为切实打通“非接触式”办税最后一公里，高新区税务局对相关准备工作进行精心筹备，结合办税服务厅现行结构进行合理调配，加大税务人员业务培训力度，抓严抓细落实前期准备工作。系统通过远程音视频交互全新办税方式，优化导税、填单、预审、办税等四项流程，“线上复刻”实体办税服务厅，实时真人交互，为纳税人提供线上“专属服务”，让服务更有温度。

“V-Tax系统支持手机微信小程序、网页端、电脑客户端等多渠道接入，纳税人办税不再受时间、空间的限制，在事项办结后将自动把表格及附件导入电子档案平台，界面简洁、人性化，大大提升办税效率，实现征纳双减负。下一步，区局将积极探索‘全业务网上办’，为实现税费业务100%网上办理奠定基础。”高新区税务局纳税服务科主要负责人表示。（梁律 植彩霞）

(责编：赵竹青、陈键)