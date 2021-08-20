王荣辉

原标题：3000多车主网上反对蔚来车主联合声明

8月19日，针对蔚来车主发布的联合声明，有车主在蔚来App上发起了#反对车主联合声明#的话题，截至发稿时已有超过3500位用户参与。

8月18日，有蔚来车主发起了一个对NOP/NP系统认知的联合声明，声明称蔚来车主清楚知悉目前蔚来公司的NOP/NP系辅助驾驶系统，而非自动驾驶系统或无人驾驶系统；蔚来公司对NOP/NP的介绍、宣传未对车主构成混淆和误导，并呼吁媒体报道时“能对基本的事实、概念进行了解和查证”。

声明发布后迅速出圈，在蔚来汽车的官方APP中也引发争议，更多的车主在蔚来APP里发布“反对车主联合声明”的话题，并在短期内迅速获得了大量车主的附议。据悉，8月19日早间消息，该话题已经得到3686位用户参与。

有车主表示，不想被代表，强烈要求蔚来召回，加装激光雷达，升级辅助驾驶全模块。还有车主直言，这种声明简直给蔚来添乱，给所有车主蒙羞。

专家解读

中汽协秘书长助理

车企勿过度宣传辅助驾驶

8月18日，中国汽车工业协会秘书长助理兼技术部部长王耀表示，车企对于搭载辅助驾驶功能的车辆，不要过度宣传，消费者更应该加强认知，为自己的安全行驶负责。

针对车辆辅助驾驶功能的使用，王耀表示，目前我国整车企业均已通过印制车辆使用说明书、录制视频等可视化方式对驾驶员进行安全教育。对于辅助驾驶功能，驾驶员仍是功能操作主体，也是责任主体。

他强调，“这种责任的明确划分并不是为了在发生交通事故后，规避掉对整车企业的处罚。而是为了郑重提醒驾驶员，不管车辆拥有多么完备的驾驶辅助系统，驾驶员仍要担负起维护车辆行驶安全的责任。”

(责编：赵超、陈键)