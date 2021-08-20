原标题：国家绿色技术交易中心完成首批交易

新华社杭州8月19日电（记者朱涵）国家绿色技术交易中心18日完成“基于甲醇重整氢燃料电池技术的能源舱系统”“绿色电力积分自动确权核发边缘网关及交易平台”等首批7项绿色技术交易，单项技术合同金额最高超过百万元。

今年6月，国家绿色技术交易中心在浙江杭州成立。该中心针对绿色技术资源分散、绿色技术交易标准缺失、市场主体认知较弱等难点，建立了绿色技术综合服务平台。目前，国家绿色技术交易中心线上平台每周新上架绿色技术7到10项，在途洽谈20余项，已制定实施22项绿色技术领域重点任务。

上海博氢新能源科技公司自主研发的“基于甲醇重整氢燃料电池技术的能源舱系统”是首批成交的绿色技术之一。在交易中心推动下，该系统以40万元的价格成功转化。上海博氢新能源科技公司相关负责人唐潮说，技术上架后，交易中心技术经理人团队为他们提供了全流程服务，帮助匹配合适的技术购买方，提供平台和方案支持双方进行技术“云路演”“云对接”，引导双方根据市场行情、相关政策法规进行了多轮“线上+线下”商业谈判。

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