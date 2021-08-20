原标题：第三届中国工业互联网大赛“工业互联网+人工智能”专业赛正式启动

近年来，我国工业互联网发展进入快车道。为深入推动工业互联网、人工智能技术与实体经济深度融合，加快我国数字经济产业进一步发展，8月13日，第三届中国工业互联网大赛“工业互联网+人工智能”专业赛（以下简称专业赛）正式启动并开始报名。该专业赛由中国工业互联网研究院、大连金普新区管委会联合主办，金普新区发展改革局、大连市工业互联网产业联盟、金普新区5G产业促进会共同协办。

作为国内工业互联网领域权威赛事，中国工业互联网大赛已连续举办两届，获得社会广泛关注。本届专业赛以“智造 创享未来”为主题，聚焦国内外重点工业场景，在装备制造、石油石化、生物医药、汽车整车和零部件等行业广泛征集遴选一批优质的工业互联网与人工智能融合创新方案，进一步聚焦人工智能技术在工业互联网上的创新应用，促进工业互联网与人工智能全面创新、连接、融合。

据中国工业互联网研究院有关负责人介绍，专业赛聚焦工业互联网发展的痛点与难点问题，引导参赛团队进行技术攻关、应用创新、商业创新，发掘一批创新驱动强、协同效应高、经济价值高的工业互联网解决方案。赛事设置的六大赛道具体包括：基于认知推理/因果关系推演/复杂动态系统等方向的工业互联网方案；基于自主智能系统/人机协作的复杂智能软件/CPS等方向的工业互联网方案；基于机器视觉/语音识别/语音合成/机器翻译的工业互联网解决方案；基于大规模分布式/感存算一体化/数据安全与隐私保护通用智能芯片的工业互联网解决方案；针对模拟/数字集成电路/数字仿真等工业基础领域的人工智能解决方案；针对复杂场景的设备故障诊断/智慧医疗/应急管理/自动驾驶等领域的智能化解决方案等。

专业赛将设线上初赛-线上评审-线下决赛环节。赛事流程由政府相关部门、权威专家严格把关，评审委员会包括国内外知名行业专家和企业、院校评委。决赛将邀请相关政府部门领导及业内知名专家现场点评。

专业赛设置一等奖、二等奖、三等奖、特别奖，奖金池共计35万元。除此之外，还将为获奖团队提供涵盖政策支持、供需资源对接、投融资对接、推广展示等配套服务，晋级半决赛的企业可优先获得支持。获奖作品优先推荐入驻工业互联网测试体验中心，获奖团队及作品将在2021年全球工业互联网峰会上宣传推广。专业赛初赛报名从8月13日起至9月13日截止，线下决赛将于9月底在大连金普新区举行。

中国工业互联网研究院将发挥主办方优势，重点遴选和培育一批具有发展潜力和推广价值的工业互联网与人工智能解决方案；金普新区将发挥自身“中国工业百强区”的产业政策优势，助力优质项目落地应用，促进工业互联网与人工智能协同发展。

(责编：赵竹青、陈键)