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前7个月我国对“一带一路”沿线国家对外投资额同比增长9.9%

魏玉坤、于佳欣
2021年08月20日08:27 | 来源：新华社
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原标题：前7个月我国对“一带一路”沿线国家对外投资额同比增长9.9%

　　商务部19日发布数据显示，前7个月我国对外非金融类直接投资4065.2亿元人民币，同比下降4%，但对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资额同比增长9.9%。

　　商务部新闻发言人高峰在当天召开的例行新闻发布会上介绍，1月至7月，我国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资112.9亿美元，占同期总额的18%，较上年同期上升1个百分点。

　　我国对多个领域对外投资持续增长。分行业看，1月至7月，流向信息传输/软件和信息技术服务业48.1亿美元，同比增长32.9%；流向科学研究和技术服务业、制造业、交通运输、居民服务等领域的投资也呈增长态势。

　　地方企业继续发挥主力作用。1月至7月，地方企业对外非金融类直接投资484.6亿美元，同比增长10.6%，占同期对外投资总额的77.2%。其中，长江经济带相关省市对外投资238.2亿美元，同比增长18.8%，占全国对外投资的37.9%。

　　对外承包工程新签项目领域相对集中，大项目数量增多。1月至7月，对外承包工程新签合同项目主要集中在交通运输、电力工程建设和一般建筑等领域，占比超6成。新签合同额5000万美元以上的项目453个，较上年同期增加32个，合计1048.6亿美元，占新签合同总额的85.1%。

(责编：赵超、陈键)

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