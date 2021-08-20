人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

华发股份：上半年实现营收207.73亿元 合同销售金额同比增长45.42%

2021年08月20日09:18 | 来源：人民网
小字号

8月19日，华发股份正式发布2021年上半年度业绩公告。公告显示，报告期内，华发股份实现营收207.73亿元，归属于上市公司股东净利润16.87亿元，同比增长15.03%；经营活动产生的现金流量净额201.5亿元，同比增长122.93%；基本每股收益0.73元，同比增长14.06%。

公告提出，该公司实现销售面积达247.13万平方米，同比增长40.10%；实现合同销售金额640.85亿元，同比增长45.42%。截至报告期末，华发股份总资产3,473.53亿元，归属于上市公司股东的净资产225.45亿元，分别较年初增长7.91%和7.42%。公司经营活动产生的现金流量净额201.5亿元，同比增加122.93%，尚未结算的预收楼款为642.61亿元，较年初增长23.54%。

据华发股份相关人士介绍，近年来，华发股份坚持“战略深耕、精准布局”的投资策略，根据销售回笼、资源储备情况动态补充土地资源，持续进行区域布局优化调整，“4+1”新管控布局成效显著；加快转型升级，通过创新战略布局，形成以住宅为主业，商业运营与上下游产业链同步发展的“一核两翼”格局；积极推进运营管控制度建设，进一步规范住宅项目开发全流程管控，优化内部体系，运营管理能力稳步提升；此外，在数字化建设方面，华发股份持续推进“科技+”战略，成功完成ERP系统、经营分析系统、资金管理系统、商业租赁管理系统、实物资产管理等系统的系统集成和数据互通。

(责编：董童、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
股权激励为国企高质量发展注入动力
　　编者按：2021年是实施国企改革三年行动方案的关键之年，截至6月底，各地、各中央企业改革任务实现了时间过半、任务过半。如何继续攻坚克难、乘势而上，在年底前完成三年总体改革任务的70%以上，是改革主体需要做好的“年度考题”。…
三大运营商公布半年报：5G套餐用户数近5亿
　　人民网北京8月20日电 （赵超）8月19日，中国联通公布上半年财报，至此，三大电信运营商的半年报悉数发布。根据三大电信运营商公布的上半年业绩报告，中国5G套餐用户数已达4.95亿户，距离5亿户一步之遥。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部