8月19日，华发股份正式发布2021年上半年度业绩公告。公告显示，报告期内，华发股份实现营收207.73亿元，归属于上市公司股东净利润16.87亿元，同比增长15.03%；经营活动产生的现金流量净额201.5亿元，同比增长122.93%；基本每股收益0.73元，同比增长14.06%。

公告提出，该公司实现销售面积达247.13万平方米，同比增长40.10%；实现合同销售金额640.85亿元，同比增长45.42%。截至报告期末，华发股份总资产3,473.53亿元，归属于上市公司股东的净资产225.45亿元，分别较年初增长7.91%和7.42%。公司经营活动产生的现金流量净额201.5亿元，同比增加122.93%，尚未结算的预收楼款为642.61亿元，较年初增长23.54%。

据华发股份相关人士介绍，近年来，华发股份坚持“战略深耕、精准布局”的投资策略，根据销售回笼、资源储备情况动态补充土地资源，持续进行区域布局优化调整，“4+1”新管控布局成效显著；加快转型升级，通过创新战略布局，形成以住宅为主业，商业运营与上下游产业链同步发展的“一核两翼”格局；积极推进运营管控制度建设，进一步规范住宅项目开发全流程管控，优化内部体系，运营管理能力稳步提升；此外，在数字化建设方面，华发股份持续推进“科技+”战略，成功完成ERP系统、经营分析系统、资金管理系统、商业租赁管理系统、实物资产管理等系统的系统集成和数据互通。

(责编：董童、李源)