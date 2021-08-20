原标题：中免集团位列全球旅游零售商第一

日前，全球旅游零售行业权威媒体《穆迪戴维特报告》发布新闻，对过去一年来全球前十名旅游零售商进行了跟踪评估，得益于海南离岛免税业务的蓬勃发展及国内旅游市场的复苏，中免集团在2020年成为全球最大旅游零售商，并且在2021年上半年进一步巩固了在全球的领先地位。

据报道，中免集团母公司中国旅游集团中免股份有限公司2020年的营业收入达到526亿元人民币。

在母公司中国旅游集团的大力支持下，中免集团积极投身海南自贸港建设，持续夯实采购、运营、渠道拓展、数字化和市场营销5大能力，在经营品牌、品种、价格和国际三同步的原则下，做强服务、做大市场。

今年5月，首届中国国际消费品博览会在海口开幕，十年深耕海南离岛免税业务的中免集团不仅携旗下海南六店同台亮相，为与会者带来了诸多优质消费精品；更作为大会官方论坛的承办方之一，向全球旅游零售行业分享了中国消费创新及旅游零售行业发展切合海南自贸港建设的新思路。

今年6月，作为世界免税协会（TFWA）亚太海南特辑的重要合作伙伴，中免集团以海南离岛免税亲历者的身份，与全球知名免税企业共同探讨未来旅游零售市场的发展前景和新机遇。

据了解，在供应层面，凭借先发优势，中免集团先后与全球1000多个知名品牌建立了良好的合作关系，拓展品牌丰富产品的步伐持续加快。在服务层面，中免集团则积极围绕“行前”“行中”“行后”为消费者提供全方位购物服务，通过迅速扩大免税经营面积、增设新增品类专卖店、新增离岛提货点营业面积、开展多项促销活动、做好“邮寄送达”服务等举措，不断满足消费者新需求。

不断推进新品牌入驻的同时，中免集团还从消费者需求原点出发，协同全球合作伙伴推动消费转型升级，持续满足消费者的个性化服务需求。

(责编：曹淼、李源)