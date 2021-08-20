人民网北京8月20日电 （记者李楠桦）今日，国新办举行“十四五”林业草原保护发展规划新闻发布会，国家林草局副局长李春良在发布会上介绍，“十三五”以来，在国家发展改革委、财政部、自然资源部等部门大力支持下，林草事业取得了显著成效，实现了历史性变革，进入到林业草原国家公园“三位一体”融合发展的新阶段。目前，全国森林覆盖率达到了23.04%，天然林和天然草原得到休养生息。国家公园体制试点任务顺利完成，自然保护地整合优化稳步推进，300多种濒危野生动植物种群数量稳中有升，选聘110.2万名建档立卡贫困人口成为生态护林员。

近日，林草局、国家发展和改革委员会联合印发《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》（以下简称《规划纲要》），明确了“十四五”期间我国林业草原保护发展的总体思路、目标要求和重点任务。

《规划纲要》提出，到2025年，森林覆盖率达到24.1%，森林蓄积量达到190亿立方米，草原综合植被盖度达到57%，湿地保护率达到55%，以国家公园为主体的自然保护地面积占陆域国土面积的比例超过18%。

据李春良介绍，接下来将重点做好以下七个方面的工作：

一是全面推进林业草原国家公园“三位一体”融合发展。紧紧围绕提升自然生态系统质量和稳定性总体目标，推进林业草原国家公园布局融合、目标融合、任务融合、工程融合、政策融合，造林、种草、自然保护地建设一体化设计、一体化推进，注重补齐草原和国家公园建设的短板弱项。

二是统筹推进系统治理。坚持山水林田湖草沙生命共同体，坚持科学生态节俭，推进大规模国土绿化行动，实行国土绿化任务直达到县、落地上图。每年完成造林5400万亩，种草改良4600万亩，启动实施66个区域性系统治理示范项目。

三是构建以国家公园为主体的自然保护地体系。依托国土空间规划，以国土“三调”数据为底版，加快建设以国家公园为主题、自然保护区为基础、自然公园为补充的中国特色自然保护地体系。推进青藏高原国家公园群建设。加强生物多样性保护。

四是深化林草领域改革创新。推进集体林权综合改革，完善国有林场改革，推动国有林区改革。推进林草法治建设，强化林草科技创新体系，建立林草生态产品价值实现机制，鼓励和支持社会资本参与生态保护修复。

五是抓好林草灾害防控。共建森林草原防灭活一体化体系，加强林草有害生物防治和外来物种管控，实施松材线虫病疫情防控攻坚行动，开展科技攻关“揭榜挂帅”。

六是实行林草高水平对外开放。履行濒危野生动植物种国际贸易公约、湿地公约、防治荒漠化公约等国际公约，携手应对气候变化，提升林草对外贸易水平，共建绿色“一带一路”。

七是全面推行林长制。建立省、市、县、乡等分级林长体系，设立林长制考核指标，强化监督管理，实行综合监测，建成林草生态网络感知系统。

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