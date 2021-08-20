原标题：税收助力绿色化工产业发展跑进快车道

拥有“南方油城”之称的广东茂名是石化工业大市。聚焦聚力绿色石化、化工新材料和氢能源产业，培育打造支撑茂名未来发展的战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群，是该市“十四五”规划中的重要发展战略，这对茂名构建更优质的税收营商环境提出了新要求。

茂名市税务局致力打造优质高效便利的税收营商环境，深入推进“税务管家”服务机制应用，打通优势产业、重点项目建设和企业发展中遇到的涉税堵点，探索梳理、精准落实支持绿色化工产业的配套税务扶持政策，让“税动力”源源不断释放在企业发展的道路上，赋能绿色化工产业跑出发展“加速度”。

在滨海新区，东华（茂名）能源烷烃资源综合利用项目建设正在热火朝天地开展。作为茂名建市以来引进的最大的民营工业项目，东华能源烷烃资源综合利用项目对于茂名建设以丙烷脱氢为龙头的世界级绿色化工和氢能源产业园、开启茂名传统石油化工向绿色化工和以氢能为代表的新能源转型、推动茂名从“油城”向“氢城”发展有着重大的意义。

为更好地护航东华能源项目建设，自项目落地以来，茂名市税务局秉持“服务先行”的理念，提前介入、主动服务，建立全流程、精准化“管家式”纳税服务工作机制，“点对点”“一对一”进行精准服务。据介绍，该局提供的服务内容涵盖“一站式”政策咨询服务、“提前式”政策宣传辅导、“预判式”风险管理服务、“清单式”税费政策指引、“提醒式”税费政策落实服务、“一事一策”涉税问题解决服务以及线上办理业务“一次不用跑”、线下办税缴费走“绿色通道”等，聚焦企业项目建设的政策诉求和办税需求，提供全方位政策辅导服务和全渠道便捷办税服务。

2020年以来，茂名滨海新区税务局通过微信、电话、上门走访、召开税企座谈会等多种形式，累计为东华能源提供纳税辅导咨询14次，解决涉税疑难问题22个，主动跟踪税收政策执行风险点提醒5次，落实城镇土地使用税困难减免约10万元，以优质服务助力企业项目建设快速推进。

“税务部门对东华能源项目建设的支持力度非常大，对我们提出的需求，响应速度很快，有专人对接服务。得益于各级政府及税务部门的大力支持，东华能源项目建设进展非常顺利。”东华能源（茂名）有限公司总经理吴银龙说道。

除了服务好重大项目建设外，茂名市税务部门在落实化工行业减税降费政策、发挥税收职能引导企业绿色发展方面同样不遗余力。

位于茂南石化工业园内的茂名市泓宇能源科技有限公司是一家集研发、生产、销售生物柴油于一体的化工企业。该公司建设的10万吨/年生物柴油项目列入了茂名市重点项目，于2020年4月建成投产，项目总投资约1.2亿元。该项目以地沟油、潲水油、废弃动植物油脂等为原料，通过综合资源循环再生利用，精制产出生物柴油主产品及甘油等副产品，出口欧盟国家，真正将餐厨垃圾变废为宝。

“公司致力于生产绿色环保、可持续发展的生物柴油，无论是设备投入、技术研发都是一笔不菲的支出，面临着很大的生存压力。国家支持企业绿色发展的税收优惠政策在关键时候拉了我们一把。”泓宇能源法人程昌炯说，茂南区税务局在对企业开展政策享受情况摸底排查过程中，了解到企业的实际情况，立即组织梳理企业适用的各项税费优惠政策，“一企一策”为企业解决燃眉之急。

“税收优惠来得及时、力度够大。”程昌炯点赞政策红利“及时雨”。2021年上半年，企业享受到废动植物油生产纯生物柴油免征消费税1500多万元，实实在在的税惠“红包”给企业带来了发展的底气。

茂名市税务局有关负责人表示，2021年是“十四五”规划开局之年，绿色化工与氢能产业作为茂名“十四五”发展规划中重点发展的六大优势产业之一，税务部门将持续关注绿色化工行业产业发展，立足税务职能和站位，在企业发展过程中当好“税务管家”角色，高效服务与政策落实双管齐下，服务企业行稳致远，促进经济高质量发展。（陈晓 林晓宁 陈泳东）

(责编：赵超、陈键)