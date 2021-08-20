原标题：智慧升级 数字化技术助力防汛抗洪

今年夏天，风雨肆虐下，国内多个城市出现内涝，尤其城市下穿隧道及立交桥下低洼处，更是成为防汛抗洪的重点区域。

城市作为一个有机生命体，如何以“全生命周期管理”意识，探索出城市隧道防汛治理的新路子，成为城市建设发展过程面临的考验。

在广州市，黄埔区充分利用现代科技手段，将隧道市政设施管理与新科技深度融合，打造了隧道积水自动拦截系统:隧道防汛应急指挥系统，着力解决了隧道涉水防汛预警信息获取滞后导致交通管制不及时，从而造成车辆误入隧道引发财产损失和人员伤亡这一难题。目前，黄埔区已在全区19个下沉式隧道全部安装该系统。

该套系统包括传感监测系统，视频监控和AI分析系统，隧道统一控制系统,拦截系统,独立的隧道监控和应急管理平台五部分。于2020年7月份在黄埔区汇星路隧道投入试运行，运行高效顺畅。

系统投入运行后，当区内隧道出现积水点，通过电子水尺、超声波传感器等设备对积水点进行实时水位、现场图像等要素进行24小时不间断的监测,建立集监测、预警、警告于一体的隧道积水自动拦截系统。当隧道水位到达10厘米时，启动一级响应,隧道入口处警示指示灯亮起，广播语音及LED信息情报板将提示车辆绕行;当隧道水位到达27厘米时，启动二级响应,隧道入口禁行指示灯亮起，LED信息情报板提示车辆禁行，声光报警器拉响，双向车辆拦截系统启动，道闸关闭。

系统报警信息自动同步推送给相关人员及平台，中心平台的地图红闪报警,事发地视频窗口自动弹出。管理中心可以通过系统对设备进行远程控制或通知相关工作人员前往现场核实及处置。此外，系统专门设置两套电源,确保供电系统断电后仍能够持续运行2小时，为电力应急救援人员抢修提供足够的时间。

6月21日晚，运营中心系统平台视频监控显示护林路隧道南往北方向有积水，19时29分配合水务部门对其进行抽水短暂封闭，19时51分解封，车辆正常通行;19时25分，运营中心系统平台视频监控显示石化路隧道西往东方向有积水，19时46分配合水务部门对其进行排水短暂封闭，20时30分解封，车辆正常通行。

在本轮持续性降雨过程中，隧道防汛应急系统发挥了极为关键的作用，帮助管理部门即时全面掌握隧道汛情，及时发现水浸风险，为道路防汛应急处置工作提供了强大的科技支撑。

据项目建设方广东荣文科技相关技术人员介绍，黄埔隧道防汛应急指挥系统,具体全态势实时监控、分级联动控制和路径引导、上下游路口交通灯联动控制功能、故障自动报警等特色，创新性采用多重预警、拦截防护,多重保障人们生命财产安全。隧道防汛应急的数字化建设升级,搭建起更灵敏的感知系统,将助力全方位感知的“智慧城市”建设。对城市管理者而言,一是彻底改变了以往依靠人力时效性较差的窘境,节省了大量人力成本；二是极大的提高了监测预警的精准度、抢险救灾的时效性，极大的提高了应急管理效能、城市安全运行效率。

(责编：赵超、陈键)