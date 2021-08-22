剑指“抱团报价”上交所着手优化科创板相关规则

新华社上海8月21日电（记者潘清）科创板开市两年多来新股发行总体平稳有序，但也出现了部分网下投资者为博入围“抱团报价”、干扰新股发行秩序等新问题。上海证券交易所近日宣布着手优化相关规则，以更好发挥科创板市场化发行承销机制的功能。

上交所20日表示，在中国证监会指导下，拟修订《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》两项业务规则，即日起至9月5日向市场公开征求意见。

上交所相关负责人表示，按照市场化、法治化的原则，兼顾注册制下新股发行的公平性与效率，上交所拟通过优化调整部分科创板股票发行定价机制，为投资者规范参与网下询价报价创造有利条件，促进买卖双方博弈均衡，同步加强发行承销过程监管，进一步形成新股发行市场良好生态。此举将更好发挥科创板市场化发行承销机制功能，提高注册制下资本市场服务实体经济的效能。

本次规则修订主要内容包括：调整最高报价剔除比例，由“不低于10%”调整为“不超过3%”；

取消新股发行定价与申购安排、投资风险特别公告次数挂钩的要求，明确初步询价结束后如确定的发行价格超过网下投资者报价平均水平的，仅需在申购前发布一次投资风险特别公告，无需采取延迟申购安排；

强化报价行为监管，进一步明确网下投资者参与科创板新股询价报价的规范性要求，并将可能出现的违规情形纳入自律监管范围。在发行承销业务或者询价报价过程中涉嫌违法违规的，上交所将相关线索上报中国证监会查处，涉嫌构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

上交所方面表示，将在收集评估、吸收采纳相关反馈意见的基础上，及时修订完善科创板股票发行承销业务规则。下一步，上交所将继续做好科创板股票发行承销过程监管，促进博弈均衡，提高发行效率，更好实现科创板上市融资功能，服务实体经济高质量发展。

(责编：赵欣悦、白宇)