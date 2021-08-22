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农业农村部：我国秋粮面积增加长势好 丰收有基础

2021年08月22日08:53 | 来源：人民网
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人民网北京8月22日电 （记者李栋）据农业农村部的最新农情调度显示，当前，我国大部分地区土壤墒情适宜，秋粮长势良好，丰收有基础。

据统计数字显示，今年1至7月全国农作物累计受灾6300多万亩，比去年同期少9000多万亩，比近5年同期少1.2亿亩。农业农村部总农艺师曾衍德介绍，秋粮的播种面积预计达12.9亿亩以上，比去年有所增加。尽管河南等地局部灾情较重，但全国大部未受灾地区秋粮长势较好，夺取全年粮食丰收基础较好。

全年粮食大头在秋粮。目前农作物从分区长势来看，东北主产区水稻、玉米等秋粮作物正在灌浆；黄淮海夏玉米陆续进入灌浆期；南方中稻开始抽穗扬花，晚稻正在分蘖。

农谚讲“七月十五定旱涝、八月十五定收成”。今年，秋粮生产基础较好。春播以来，主产区大部分地区光温水匹配，土壤墒情适宜，利于秋粮作物生长发育。

农业农村部相关负责人表示，秋粮能否丰收到手，最大的不确定性因素是气象灾害。分地区看，东北地区要在防范松花江、嫩江等沿江内涝和局部阶段性秋旱的基础上，重点防好早霜。黄淮海地区重点抓好灾后恢复生产。南方稻区需重点防秋旱、台风和寒露风。西北地区要抓住近期可能降雨过程，趁墒追肥，喷施抗旱剂，促进作物恢复生长。农业农村部包省包片督导组、专家指导组将持续联系调度，帮助地方解决实际困难和问题。

“受7月份部分地区发生的汛情、疫情影响，河南等地的粮食生产受到一定程度影响。夏粮增产2.1%，秋粮生产总体稳定，全年粮食丰收仍然有较好基础。”国家统计局新闻发言人付凌晖介绍7月国民经济运行情况时表示。

中央农办主任、农业农村部部长唐仁健近期表示，各级农业农村部门要始终绷紧防灾减灾这根弦，千方百计确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。

据了解，在秋粮作物生长发育的关键时期，各主产区正加强水肥等田间管理，落实防灾减灾措施。农业农村部相关负责人介绍， 25个督导组将包省包片督导农业防灾减灾夺丰收。

农业农村部种植业管理司副司长刘莉华对此表示，要通过分区分类落实稳产增产、防灾减灾关键技术，千方百计夺取秋粮好收成。

(责编：初梓瑞、高雷)

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