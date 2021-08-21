人民网北京8月21日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，8月21日，G6京藏高速公路那曲至羊八井段通车试运行，该路段长227公里，设计行车时速120公里。至此，全长295公里的G6京藏高速公路那曲至拉萨段（以下简称那拉高速公路）全线通车，西藏的高等级公路通车总里程达1105公里。

据了解，那拉高速公路是首条连接西藏自治区首府拉萨和藏北草原的高速公路，通车后，拉萨市与那曲市之间的车程由过去走109国道需要6个多小时缩短至现在的3个小时。

这条公路建设于平均海拔4500米以上的地区，是世界上海拔最高的高速公路。那拉高速是一条全新的“高原天路”，途经草原、湿地、雪山、湖泊，景色壮美，令人叹为观止。

那拉高速还是一条生态环保公路，从羊八井至那曲段共建有145座桥梁。建桥能最大程度减少对沿途湿地和草原的影响，桥下还专门设立了供牦牛和羊群行走的通道。

那拉高速公路起点位于那曲市那曲县城规划区西南，接109国道，止于拉萨市堆龙德庆区乃琼镇波玛村，接已建的拉萨市西环线，全线双向四车道。其中，已于2020年10月1日通车的羊八井至拉萨段设计行车时速100公里，全长68公里。刚刚通车的那曲至羊八井段全长227公里，设计行车时速120公里。

交通运输部相关负责人表示，那拉高速公路的全线通车显著提升了青藏大通道的通行能力和安全保障、运输服务水平，有利于促进西藏特别是藏北地区资源开发和各民族交往交流交融，对西藏实现长治久安和高质量发展具有重大现实意义和深远历史意义。

据悉，那拉高速公路是《国家公路网规划（2013—2030年）》G6京藏高速公路的重要组成部分，是交通运输部和西藏自治区“十三五”公路发展规划的重点项目，也是青藏大通道扩容升级的重大工程，是西藏融入“一带一路”区域经济一体化、建设面向南亚开放大通道的重要基础设施，在国家和西藏公路网中具有极为重要的地位和作用。“十四五”期，西藏还将推进启动G6京藏高速公路格尔木至那曲试验段的建设。

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