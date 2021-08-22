8月18日，大型雕塑“小画家茉莉”落户河北省承德县刘杖子乡孟家庄村。据悉，这是泡泡玛特通过中国志愿服务基金会捐赠建设的首个乡村振兴公益项目，也是孟家庄村为全面推动乡村振兴而引进文化创意产业结出的一项重要成果。

今年2月，国家市场监督管理总局选派青年干部到孟家庄村驻村锻炼，成立孟家庄村驻村工作队。驻村工作队根据村情，积极引进文化产业，推动乡村文化振兴与产业振兴协同发展。经驻村工作队积极联系，泡泡玛特捐赠30万元用于乡村振兴项目，其中20万元用于文创雕塑作品建设，另外10万元设立教育基金，用以资助当地贫困家庭学生完成学业；同时，还利用自身创意、品牌和资源等多方优势，结合孟家庄村的自然生态环境、产业发展、民风民俗等，着力打造独特的IP文创产品。

在孟家庄村，已经有一些游客从外地赶来，与4.2米高的“小画家茉莉”合照留念，欣赏潮流玩具文化。后续泡泡玛特还会根据孟家庄村自然环境、产业状况以及民俗文化等，设计新的IP，形成系列创意文化产品，吸引更多的游客来此体验，形成独特的乡村潮流玩具文化“打卡地”，全面了解当地的景观、产业、文化等。

据了解，孟家庄村驻村工作队还将根据本村实际情况，陆续推动三个IP文创产品落户到村，努力探索一条产业、人才、文化、生态和组织等多方面协同振兴之路。一个是利用互联网科技与孟家庄村的龙山景观结合，通过APP推介本地巍峨的龙山景色；一个是与孟家庄村食品工业园区结合，助力提升孟家庄村蜂蜜、蘑菇酱等产业知名度；一个是与孟家庄村新改造的民居环境相结合，打造宜居生态美丽新农村。

（光明日报全媒体记者张景华 通讯员张万年 摄影石磊）

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