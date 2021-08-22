人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

精准引进文创产业 推动乡村全面振兴

2021年08月22日18:58 | 来源：光明日报客户端
小字号

　　8月18日，大型雕塑“小画家茉莉”落户河北省承德县刘杖子乡孟家庄村。据悉，这是泡泡玛特通过中国志愿服务基金会捐赠建设的首个乡村振兴公益项目，也是孟家庄村为全面推动乡村振兴而引进文化创意产业结出的一项重要成果。

ad428003094a740f43b473e2a95d957

　　今年2月，国家市场监督管理总局选派青年干部到孟家庄村驻村锻炼，成立孟家庄村驻村工作队。驻村工作队根据村情，积极引进文化产业，推动乡村文化振兴与产业振兴协同发展。经驻村工作队积极联系，泡泡玛特捐赠30万元用于乡村振兴项目，其中20万元用于文创雕塑作品建设，另外10万元设立教育基金，用以资助当地贫困家庭学生完成学业；同时，还利用自身创意、品牌和资源等多方优势，结合孟家庄村的自然生态环境、产业发展、民风民俗等，着力打造独特的IP文创产品。

b7bc55cf27a7b9c61ff6cbec6e3c8ed

　　在孟家庄村，已经有一些游客从外地赶来，与4.2米高的“小画家茉莉”合照留念，欣赏潮流玩具文化。后续泡泡玛特还会根据孟家庄村自然环境、产业状况以及民俗文化等，设计新的IP，形成系列创意文化产品，吸引更多的游客来此体验，形成独特的乡村潮流玩具文化“打卡地”，全面了解当地的景观、产业、文化等。

　　据了解，孟家庄村驻村工作队还将根据本村实际情况，陆续推动三个IP文创产品落户到村，努力探索一条产业、人才、文化、生态和组织等多方面协同振兴之路。一个是利用互联网科技与孟家庄村的龙山景观结合，通过APP推介本地巍峨的龙山景色；一个是与孟家庄村食品工业园区结合，助力提升孟家庄村蜂蜜、蘑菇酱等产业知名度；一个是与孟家庄村新改造的民居环境相结合，打造宜居生态美丽新农村。

　　（光明日报全媒体记者张景华 通讯员张万年 摄影石磊）

(责编：初梓瑞、岳弘彬)

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：创新降碳减排工作路径，加速海南实现“双碳”目标
　　人民网北京8月22日电 （黄盛）近日，海南省发展改革委表示，海南省全面推动清洁能源岛建设，研究开展“碳达峰”“碳中和”的能源实施路线，力争在2025年前实现“碳达峰”、2050年前实现“碳中和”。 对此，海南省绿色金融研究院管委会主任尤毅在接受人民网财经采访时表示，海南“双碳”目标以及配套时间表和路线图已经制定，接下来应根据海南省经济社会发展情况，重点在传统能源升级、清洁能源发展、城市固废资源综合利用、绿色农业、智慧交通、碳金融等方面集中发力、持续发力，不断提升降碳减排的综合能力，加快推动降碳减排稳步有序推进。…
民政部：各地查处违法违规行业协会商会337家 共减轻企业负担约18.8亿元
　　人民网北京7月22日电 （王仁宏）据民政部消息，8月20日，民政部社会组织管理局召开行业协会商会乱收费专项清理整治工作调度电视电话会议。会议听取了31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团行业协会商会乱收费专项清理整治前期工作开展情况，并对深入推进行业协会商会乱收费专项清理整治工作作出进一步部署。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部