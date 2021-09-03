零距离体验全球最先进机器人 上“人民网+”APP免费领取门票
2021年09月03日13:48 | 来源：人民网
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想看变形金刚但没有环球影城门票？下个周末，9月11日-13日，来北京亦庄也能零距离与全球最先进的机器人面对面。
在这里召开的“2021世界机器人大会”，已成为机器人领域规模最大、规格最高、国际元素最丰富的顶级盛会，同期举办的世界机器人博览会将汇聚顶级厂商，竞秀最新成果；还有精彩激烈的世界机器人大赛，6年来共吸引了全球20余个国家15万余名选手参赛，是目前国内外影响广泛的机器人领域官方专业赛事。
据悉，本届大会全面展示机器人领域新技术、新产品、新模式、新业态，并将围绕机器人研究、应用领域及智能社会创新发展开展高水平交流活动。
大会论坛采取以线上线下结合、境内境外互动的方式进行，包括“领航峰会”“未来峰会”“国际峰会”三场主题峰会以及20余场专题论坛。300余位国际顶尖科学家、国际组织代表、企业家代表以及我国工程院院士、国际院士、国家重点实验室带头人等嘉宾将出席峰会。
与大会同期举办的博览会将打造“3+C”体系，“3”是工业机器人、服务机器人、特种机器人三大展区；“C”是创新展区，将全面展示机器人本体、关键零部件和产业链上下游前沿科技和最新成果。
即日起，下载“人民网+”APP可免费领取价值100元的大会门票。9月3日-8日，每天都有新鲜出炉的门票释出。11日（周六）上午门票3日起可预约，下午门票4日起可预约；12日（周日）上午门票5日起可预约，下午门票6日起可预约；13日（周一）上午门票7日起可预约，下午门票8日起可预约，先到先得，送完为止。
(责编：赵竹青、吕骞)
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