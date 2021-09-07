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动漫游戏产业发展国际论坛在京举办 共话行业发展新态势

2021年09月07日15:51 | 来源：人民网
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人民网北京9月7日电 （记者夏晓伦）2021年中国国际服务贸易交易会举办期间，由北京市文化和旅游局、北京市国有文化资产管理中心、北京市文化创意产业促进中心、北京经济技术开发区管委会联合主办的动漫游戏产业发展国际论坛在北京召开。

据悉，本届论坛以“动漫游戏新场景、新模式、新业态”为主题，由动漫游戏产业发展国际论坛、闭门会议——动漫游戏产业座谈会、动漫游戏IP国际展三大板块组成。

北京市文化和旅游局二级巡视员、产业发展处处长林增伟。主办方供图

北京市文化和旅游局二级巡视员、产业发展处处长林增伟表示，希望动漫游戏产业发展国际论坛，作为重要的文化产业服务平台和促进文化消费平台，为北京动漫游戏产品走向世界打造一个展示丰硕成果的舞台，构建一个产业连接沟通的渠道，搭建一个国内外合作交易的桥梁，促进动漫游戏产业展开可持续性深度交流，助力国家文化贸易高质量发展。

北京市国有文化资产管理中心副主任赵恩国。主办方供图

北京市国有文化资产管理中心副主任赵恩国指出，动漫游戏产业是充满激情与活力的朝阳产业，既是新技术转化应用的前沿阵地，也是带动形成新消费的重要抓手。希望各界朋友，通过本届论坛搭建的动漫游戏产业国际化交流连接的平台，充分沟通交流，积极建言献策，贡献真知灼见，探索动漫游戏产业发展的新模式、新路径、新格局，不断提高数字文化领域产品和服务的质量和效益，共同推动文化产业高质量发展。

论坛现场，来自俄罗斯谢尔盖·博格切夫和加拿大的嘉宾分别介绍了俄罗斯游戏市场及加拿大动漫市场发展情况，中国动漫游戏企业代表分别就中国原创动漫走出去、中国游戏海外发展等话题进行了经验分享，并围绕动漫游戏产业新格局、新动能、新技术以及国际化发展进行了深入探讨，从不同视角出发，解析产业形势，开拓创新思维，共商未来发展。

据了解，首次设置的动漫游戏IP国际展也与论坛活动同步展开，展陈布置科技感十足，通过多样化方式生动展示技术应用与动漫游戏产业融合成果。

(责编：刘佳、吕骞)

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