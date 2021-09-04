在2021年中国国际服务贸易交易会金融服务专题展（下简称“服贸会金融展”）中，邮储银行的展位引人关注。作为金融行业代表之一，邮储银行北京分行以“金融聚力 普惠万家 数字金融助力美好生活”为主题，从“数字金融”“普惠金融”“科技金融”等方面打造了金融服务展示专区，全面展示了邮储银行北京分行数字化转型的创新实践成果，深度阐释该行如何推动用户数字化、体验极致化、产品个性化、数据资产化、服务场景化。

大国金融实力与担当体现在其服务实体经济、服务百姓民生的点点滴滴中。来到邮储银行展区的“普惠万家”板块，邮储银行北京分行在服务乡村振兴、服务百姓民生、服务实体经济的举措和成果尽收眼中。

在服务乡村振兴方面，邮储银行北京分行积极推动农村信用体系建设，探索创新线上信用户贷款产品，并以小额“极速贷”为抓手，不断丰富数字化产品供给。在服务百姓民生方面，邮储银行北京分行积极满足客户多元化消费用款需求，运用先进技术手段，依托微信生态打造线上贷款平台——“邮储安心借”小程序，提供贷款额度测算、贷款计算器、权益商城等便民高频应用场景，为客户提供简便、快捷的线上贷款服务。在服务实体经济方面，邮储银行北京分行通过深化云计算、大数据、人工智能、区块链等新技术研究与运用，构建公司金融服务科技网。通过强化数据与科技赋能，邮储银行北京分行依托全流程线上贷款产品“小微易贷”，破解小微企业融资难题。客户通过全流程线上作业，从申请贷款到放款最快仅需几分钟。通过产品创新，邮储银行北京分行推出高新技术企业信用贷、知识产权质押贷、数据中心建设贷等“两区”（国家服务业扩大开放综合示范区和北京自由贸易试验区）建设专属特色产品，承销北京市场碳中和超短期融资券，积极助力京津冀协同发展和北京“两区”建设。绿色金融方面，邮储银行北京分行始终致力于数字绿色金融助力“双碳”目标实现，大力发展绿色贷款、绿色债券等绿色融资，设立“绿色信贷营业部”，运用多种金融工具助推绿色经济发展。

充满“科技范儿”的沉浸式金融体验，可谓此次邮储银行展区带给参观者的最强感受。展厅的电子屏幕上，“相约服贸会 YOU你更精彩”的标语十分醒目。“YOU商街”小程序是邮储银行北京分行推出的本地化“泛生活圈”服务平台，用户可通过“YOU商街”小程序领取邮储银行众多商家优质优惠券，体验吃喝玩乐一站式优惠服务。而商家也可通过“YOU商街商户端”，依托邮储银行网点多、渠道广的优势，进行高效线上获客和营销。

在“科技赋能 打造金融生态”板块，邮储银行北京分行展示了“金融+生活”生态圈建设中的重要成果。通过“邮储食堂”现场互动体验屏，参观者可以现场体验“邮储食堂”，进行购物。以“邮储食堂”为着力点，邮储银行探索生态场景，积极发展线上服务，通过智能技术应用、内部渠道整合、推动外部合作等方式，积极构建“金融+服务”的智慧生态圈，实现特色金融生态价值创造。现场的互动体验屏采取了体感雷达技术，当参观者靠近屏幕时，屏幕中央会浮现互动按钮，通过点击、触摸电子屏，可以现场了解“邮储食堂”热门商品，成为“邮储食堂”会员后即可享受20多万种商品低价直供及增值服务的权益。

科技加持的金融服务体验设备是本次服贸会邮储银行展厅的一大亮点。在“技术创新 提升交互体验”板块，邮储银行北京分行打造了“视频移动营业厅”，通过联网核查、OCR识别（光学字符识别）、远程音视频技术等前沿科技手段，采取线上音视频连接模式，可以为客户提供非接触式远程银行服务，足不出户即可办理金融业务。“视频移动营业厅”打破了线下业务空间局限，通过模拟线下业务办理场景，实现“随时、随地”为客户提供有温度的金融服务。目前，邮储银行北京分行已将“视频移动营业厅”技术应用到财富中心建设中，搭建起财富顾问远程交互系统。后台财富顾问通过线上音视频连接、交互的方式，远程支撑前台理财经理陪访财富客户，很大程度上缩短客户服务管理链条，客户可以享受更高效的资产配置服务和“1+1+N”的升级服务体验。

除此之外，展厅中还能看到邮储银行多项智能互动体验设备。现场为参观者提供“服贸会纪念卡”个性化定制服务，是邮储银行“个性化制卡”服务的一种方式，也是在新兴技术与传统业务融合上的创新尝试。参观者通过小程序上传个性化照片，短短几分钟，就能拿到一张定制的“服贸会纪念卡”，卡面颜色丰富、色彩明艳、画质清晰。“个性化制卡”服务采用了先进的图片识别处理技术、加密算法技术、再转印及双面打印技术等，可以满足客户对卡面的个性化定制需求，同时支持在智能卡等不平整的证卡表面打印。

展区里，邮储银行北京分行携手多家数字人民币商户，为参观者带来各具特色的数字人民币场景。更有邮品盲盒机、留声明信片个性化打印、沉浸式画屏拍照互动活动。同时，在邮储银行“数币大道”展区，参观者们还可以现场体验数字人民币支付场景。

(责编：李源、董童)