2021年服贸会以“数字开启未来，服务促进发展”为主题，把握数字经济、碳达峰碳中和等全球热点趋势，首次设置数字服务专区，展示全球服务领域数字化、网络化、智能化发展的最新前沿、最新成果和技术应用。

据了解，作为2021年服贸会全球合作伙伴和指定保险服务商，中国太保不仅提供了总保额逾1600亿元的保险保障服务方案，还在服贸会主会场——国家会议中心推出科技范儿十足的展位。

在数字经济席卷全球的背景下，保险与科技又会碰撞出怎样的火花？据中国太保相关负责人介绍，近年来，中国太保持续提高科技运用水平，结合大数据分析、车联网、人工智能等技术，研发了“太·AI”智能理赔定损工具、“里程保”定价模型等一系列保险科技产品。

“太·AI”是中国太保旗下中国太保产险与百度公司联合发布的车辆智能定损产品，它基于保险理赔海量数据和千万级的事故图片，结合百度图像识别技术和AI智能算法，成为具有完整车险理赔能力的“全智能、无人工”车辆定损工具。“太·AI”的人工智能技术能够模拟查勘员的眼睛和大脑，运用云端算法实时识别车辆的外观受损情况，可以覆盖97%以上的乘用车型，部件识别准确率可达到92%，实现为客户提供智能化、数字化、差异化的极速定损体验，做到秒级定损、分级赔付。

随着大数据、互联网、物联网和车联网技术在保险领域的应用不断深入，物联网、车联网技术应用于车险领域的条件也已日趋成熟。据了解，中国太保产险在新型车险领域率先布局，创新发布了基于行驶里程、驾驶行为、路况、天气等创新因子进行定价的“里程保”。“里程保”可根据驾驶环境变化实时调整保费，让保费与出行里程和驾驶行为挂钩，发挥激励机制作用，积极引导绿色出行，促进消费者选择绿色消费和生活方式，目前，“里程保”产品已在中国香港地区试点。

该负责人指出，中国太保正持续深入打造“太保服务”品牌，将始终坚持从客户视角出发探索科技元素与保险服务场景的融合，助力保险服务流程优化和保险服务模式创新，通过科技赋能，为客户带来更全面更便捷的智慧服务体验。

(责编：李源、董童)