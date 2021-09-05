人民网北京9月5日电 （记者何旭、孙博洋）“乡村振兴的深度、广度、难度都不亚于脱贫攻坚，需要采取更有利的措施，汇聚更强大的力量，全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。”2021年中国国际服务贸易交易会举办期间，中国电商乡村振兴联盟主席李晓林在2021中国电子商务大会的“数商兴农”论坛上表示。

在谈到如何助力乡村振兴时，李晓林说，首先要围绕健全农村地区农产品电商销售体系，加大联盟产销对接工作力度；第二是围绕促进品牌消费工作要求，开展区域性优质品牌培育工作；第三是围绕农村产业、事业发展，倡导联盟成员充分运用三次分配理论，在高质量发展中为共同富裕贡献力量。

在对健全农村电商体系加大产销对接方面，李晓林表示，主要有三方面工作：

一是持续推进日常产销对接帮扶工作，以原832个贫困县，特别是160个国家乡村振兴重点帮扶县为帮扶区域，并拓展至全国乡村地区，发觉带动更多优质农产品上行。

二是继续联合各地方省商务主管部门做好品牌对接工作，引导联盟成员推广地方优质农特产品品牌，持续开展品牌推介洽谈活动，充分发挥电商平台产地、市场的链条优势。

三是结合各地农业丰收季等时间节点，做好“双品网购节”、“农民丰收节”等促销活动，提高线上助农促销活动开展频次，凝聚市场需求端合力，多渠道、多方式促进农产品销售。

在开展区域性优质品牌培育方面，李晓林表示，联盟主要有四方面工作：

一是持续推进“三品一标”认证项目，联盟与地方商务主管部门合作，今年已培训436家企业，已与89家企业签署了资助帮扶协议。

二是制定联盟统一品牌培育工作计划，鼓励联盟成员充分调动平台优势，结合本单位兴农战略及相关业务开展规划，发挥电商平台宣传渠道，打造具有区域特色的区域公共品牌。

三是围绕提高农村电商新基础设施建设水平，积极赋能乡村产业发展，针对性开展电商运营中心建设、现代化供应链体系搭建、产销数据分享、卫星遥感技术等支持帮扶措施，多维度、多层次加强农村电商基础设施数字化、网络化、智能化建设水平。

四是围绕农村数字商务人才培养，逐步建立联盟电商培育课程体系。培养一批农村电商创新、创业带头人，激发乡村电子商务产业发展的活力。

(责编：李楠桦、高雷)