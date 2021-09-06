9月5日，苏州工业园区数字人民币生态建设及供应链金融服务平台项目合作签约仪式成功举行，银联商务、新建元控股集团、中国银行正式签署“一生态、一平台”合作协议，将共同建设园区数字人民币生态体系，深化园区供应链金融服务合作，不断丰富园区数字人民币试点成果，助推区域数字经济发展。

作为数字人民币首批试点城市之一，苏州正大力发展基于数字人民币的应用场景和生态。以苏州工业园区为代表的创新综合试验区域，更是稳抓数字化机遇，积极推进产业数字化发展。苏州工业园区数字人民币生态建设项目创新性地以基于银联商务ERP数字化商家服务平台和个人会员平台为基础、数字人民币赋能的“数字金鸡湖”APP为抓手，连接园区B端与C端，整合多重资源，在共同探寻深层次、多维度数字化转型发展路径的同时，助力苏州数字经济生态构建及智慧城市、数字城市建设。

据银联商务相关负责人介绍，根据本次签订的合作协议，该项目计划形成覆盖线上线下商业场景的数字人民币民生消费数字生态，将“数字金鸡湖”APP打造成园区百姓城市生活服务的总入口。作为在综合支付和信息服务领域深耕19载的综合服务机构，银联商务充分发挥旗下ERP系统在技术研发、系统稳定性等方面的服务经验和优势，为“数字金鸡湖”APP提供底层架构的基础上，搭建包括数字化商家服务平台、个人会员平台、数据交互及智慧商业管理平台等在内的全方位服务平台，不仅助力园区120万生活工作居民便捷地体验数字人民币支付、园区一卡通行、民生缴费等相关便民服务，也使得园区管委会及苏州新建元集团更高效地实现旗下数十家购物中心、商业综合体的会员、商城、商户、收银、招商、营销、物业、财务、客户服务等各个方面的智能化管理，搭建民生服务数字生态圈。

该负责人指出，除助力苏州打造开放性数字化场景生态，作为与央行数研所签订合作协议的支付机构之一，银联商务已在全国试点地区落地5万余家数字人民币受理商户，并将数字人民币与旗下ERP等系列产品进行整合，打造了集“ERP+数字人民币+可视化+数智化+物联网”于一体的科技服务解决方案，在助推各行各业加快数字化转型中发挥着重要作用，为数字经济发展不断注入新动能。

(责编：李源、董童)