人民网北京9月6日电 （记者李楠桦）今日下午，国新办举行“激发市场活力 规范市场秩序 助力全面建成小康社会”发布会，市场监管总局局长张工在发布会上介绍，市场监管部门认真贯彻中央对发展社会主义市场经济的大政方针，认真落实党中央、国务院关于加强市场监管工作的决策部署，持续深化改革、优化监管、提升服务，努力促进我国超大规模市场繁荣健康有序发展。

“持续优化营商环境，把激发市场主体活力作为完善市场体系、促进经济行稳致远的切入点。”张工表示，认真落实支持各类市场主体发展的政策措施，推动商事准入制度深刻变革，构建知识产权大保护格局，有效促进我国营商环境国际排名大幅提升，充分激发了全社会的创业活力、创新热情、创造动力，市场主体数量从2012年的5500万户快速增加到1.46亿户。

在实施公平竞争政策方面，张工介绍，坚决贯彻中央关于公平竞争政策的决策部署，统筹发展和安全、效率和公平、活力和秩序等多元目标，统筹完善竞争规则和强化反垄断、反不正当竞争执法，统筹线上线下一体化监管和平等对待各类市场主体，更加注重遵循市场一般规律、充分发挥市场竞争机制的创新激励作用和资源配置功能，更加注重法治思维、强化公平竞争法治化举措，更加注重加强监管、及时防范化解垄断和竞争失序风险，更加注重竞争监管效能提升、通过对重大垄断案件和各类不正当竞争行为的查处、“立规矩、儆效尤”，有力维护市场公平竞争秩序、有力维护各类市场主体合法权益、有力维护消费者权益和社会公共利益。

在加强消费者权益保护方面，张工指出，重点是做好以下工作：一是落实“四个最严”，持续推动落实食品药品安全地方“党政同责”，依法强化全链条监管，促进隐患治理常态化、风险管控科学化，食品药品安全形势持续平稳向好，守住了不发生系统性区域性风险的底线；二是深入推进药品审评审批制度改革，促进新药好药加快上市，特别是新冠疫苗研发上市跑出中国速度，有力支撑了疫情防控大局；三是持续强化严格执法高压震慑，有效遏制了制假售假、侵权欺诈等突出问题；四是持续落实落细“三包”、召回等制度措施，解决投诉举报3400万件、召回不合格产品7600万件，通过解决好日常生活中的“关键小事”，使群众更好受益于全面小康的巨大成就。

与此同时，市场监管总局深入推进质量强国建设，把促进质量提升作为服务高质量发展的支撑点。据张工介绍，进一步健全质量发展政策，推动产品服务质量、企业质量管理、产业质量竞争力水平稳步提升。计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础设施更加完善，既成为市场体系的重要组成部分、更好服务人民群众生产生活便利、促进市场高效运行和公平交易，同时对科技创新、产业升级、绿色发展、贸易便利等发挥了重要基础支撑作用。

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