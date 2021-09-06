新华社北京9月5日电 题：数字中国服务世界——服贸会为世界经济转型注入动力

新华社记者樊宇 眭黎曦

刷数字人民币购买一听可乐，戴VR眼镜打一场虚拟乒乓球，点电子屏幕360度“云”欣赏故宫文物……在2021年中国国际服务贸易交易会展区，“数字感”十足的互动场景不断闪现，让人耳目一新。本届服贸会聚焦数字贸易，把握全球数字经济脉动，为新冠疫情冲击下的世界经济复苏带来活力与机遇。

8月31日，媒体记者在国家会议中心展馆内探访。（新华社记者鲁鹏摄）

数字经济加速演进

从海运集装箱的跨境运输服务到一枚芯片背后的知识产权服务，服务贸易无处不在。随着数字技术的推广应用，服务贸易的数字化特征越来越明显。以数据为生产要素、数字服务为核心、数字交付为特征的数字贸易蓬勃兴起，正成为数字经济的重要组成部分和全球贸易发展的重要趋势。

新冠疫情客观上加速了服务贸易的数字化进程，带来了新的机遇。数字化提高了服务的可及性，远程医疗、在线教育、协同办公、跨境电商等服务广泛应用，对促进各国经济稳定和抗击疫情发挥了重要作用。

9月5日，观众在服贸会首钢园区从数字人民币的标志前走过。（新华社记者武巍摄）

联合国贸发会议资深经济学家梁国勇认为，如果说货物贸易是前期全球化贸易增长的主要动力，科技赋能的服务贸易则可望引领全球化的新浪潮。

世界贸易组织指出，服务业已经成为全球经济的支柱，也是国际贸易中最具活力的组成部分，预计到2040年，服务贸易占全球贸易比重将升至三分之一。

数字中国蒸蒸日上

数字贸易是衡量一个国家经济现代化水平的重要标志之一，也是国际竞争力的重要体现。

据联合国贸发会议口径测算，2020年中国可数字化交付的服务贸易规模达到2947.6亿美元，新冠疫情期间逆势增长8.4%，占服务贸易总额的44.5%，比“十三五”初期提升了13.9个百分点。

9月5日，在服贸会首钢园区健康卫生服务专题展北京宣武医院展台，工作人员在介绍神经外科手术机器人。（新华社记者张玉薇摄）

随着数字技术与服务贸易加速融合，数字贸易正成为服贸领域新的增长点。商务部数据显示，“十三五”时期，我国数字贸易增长47.4%，占服务贸易的比重从30.6%增长至44.5%。

中国服务贸易开放水平也在有序提升。中国连续7年保持服务贸易世界第二大国地位，与世界近240个国家和地区有服务贸易往来；连续4年缩减外资准入负面清单，在原有加入世贸组织承诺开放100个服务部门的基础上，承诺新增22个服务部门。

梁国勇认为，中国经济在数字化发展方面走在了世界前列，诞生了一大批世界级的企业和企业家。数字经济成为中国经济中最具活力的组成部分之一，跨境电商也成为国际贸易新的增长点。

9月4日，观众在国家会议中心参观中国服务贸易发展成就展。（新华社记者鲁鹏摄）

数字红利全球共享

疫情之下，国际贸易遭受显著冲击。联合国贸发会议数据显示，2020年全球贸易总额下降约9%，其中服务贸易额下降约16.5%，降幅远大于货物贸易。

在此背景下，本届服贸会牢牢把握服务贸易发展新趋势，为供需对接、企业合作搭建桥梁，为服务贸易反弹和世界经济复苏增添新动力。

新加坡国立大学商学院治理与永续发展研究所所长卢耀群认为，数字化是全球经济转型的必经之路。服贸会对数字贸易的特别关注，尤其是对高科技领域数字服务的关注非常及时且关键。

这是9月4日拍摄的国家会议中心中国服务贸易发展成就展现场。（新华社记者陈钟昊摄）

英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里指出，今年服贸会聚焦数字经济领域创新，为世界捕捉中国发展过程中的机遇提供了绝佳机会。

参展的机构和企业均瞄准了中国市场的广阔前景和重要机遇。爱尔兰软件服务供应商WrxFlo公司首席执行官蒂姆·克罗说，公司开发的产品在中国有广阔市场。参加本次服贸会对提高公司知名度和寻找新合作伙伴都很重要。服贸会是一个非常好的平台。

哈萨克斯坦中国贸易促进协会会长哈纳特·拜赛克指出，中国数字经济和电商发展经验具有重要借鉴意义，哈中两国数字经济领域的互利合作前景广阔。

9月4日，小朋友在国家会议中心中国服务贸易发展成就展上观看宣传片。（新华社记者陈钟昊摄）

疫情蔓延加深了全球经济的多重裂痕，“数字鸿沟”是其中之一。在服贸会期间举行的论坛上，与会者还就如何加强数字安全、完善数字经济规则、填补“数字鸿沟”等数字经济治理方面的问题进行深入探讨，为缓解经济分化和贸易失衡探寻解决之道。（参与记者：陈斌杰、姜雪兰、王丽丽、张继业、张琪、孙晓玲）

(责编：白宇、赵欣悦)