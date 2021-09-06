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全球连线| 服贸会·我在现场：数字开启未来

2021年09月06日16:07 | 来源：新华社
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　　“数字故宫”亮相服贸会，600岁的故宫很年轻。

　　体验未来智慧生活，亚马逊云科技首次参展服贸会。

　　以“数字开启未来 服务促进发展”为主题，本届服贸会聚焦服务贸易数字化，并首次设置数字服务专区。在这里，你可以更清晰地了解数字化与服贸的结合，了解最新发展趋势。

　　监制：阎涛 骆国骏

　　策划：王璐 李德欣

　　记者：黄爱萍 冯国芮

　　编辑：李欣莹 李丽洋

　　译审：郑清斌 高姗姗 裴蕾

　　新华社北京分社、中国新华新闻电视网（ＣＮＣ）联合制作

　　新华社国际传播融合平台出品

 

(责编：白宇、赵欣悦)

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