“数字故宫”亮相服贸会，600岁的故宫很年轻。

体验未来智慧生活，亚马逊云科技首次参展服贸会。

以“数字开启未来 服务促进发展”为主题，本届服贸会聚焦服务贸易数字化，并首次设置数字服务专区。在这里，你可以更清晰地了解数字化与服贸的结合，了解最新发展趋势。

监制：阎涛 骆国骏

策划：王璐 李德欣

记者：黄爱萍 冯国芮

编辑：李欣莹 李丽洋

译审：郑清斌 高姗姗 裴蕾

新华社北京分社、中国新华新闻电视网（ＣＮＣ）联合制作

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(责编：白宇、赵欣悦)