全球连线| 服贸会·我在现场：数字开启未来
2021年09月06日16:07 | 来源：新华社
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“数字故宫”亮相服贸会，600岁的故宫很年轻。
体验未来智慧生活，亚马逊云科技首次参展服贸会。
以“数字开启未来 服务促进发展”为主题，本届服贸会聚焦服务贸易数字化，并首次设置数字服务专区。在这里，你可以更清晰地了解数字化与服贸的结合，了解最新发展趋势。
监制：阎涛 骆国骏
策划：王璐 李德欣
记者：黄爱萍 冯国芮
编辑：李欣莹 李丽洋
译审：郑清斌 高姗姗 裴蕾
新华社北京分社、中国新华新闻电视网（ＣＮＣ）联合制作
新华社国际传播融合平台出品
(责编：白宇、赵欣悦)
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