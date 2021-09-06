人民网记者 李楠桦

市场主体数量从2012年的5500万户快速增加到1.46亿户；通过对重大垄断案件和各类不正当竞争行为的查处“立规矩、儆效尤”；解决投诉举报3400万件、召回不合格产品7600万件……在国新办6日举行的新闻发布会上，市场监管总局有关负责人介绍了市场监管工作服务全面建成小康社会的有关情况。

我国各类市场主体得到快速发展

“今年上半年，全国新设市场主体1394万户。截至今年7月底，我国市场主体总量从2012年5500万户增长到1.46亿户，增长了近1.6倍，年均净增长超过1000万户。我国充满活力、蓬勃发展的各类市场主体，为全面建成小康社会提供了强有力的支撑。”市场监管总局局长张工介绍。

市场主体的快速增长对全面建成小康社会发挥了什么样的作用？

张工表示，市场主体快速发展对全面建成小康社会发挥的作用是多方面的，重点包括以下三点：

一是近年来各类市场主体的快速发展，不仅有力支撑了国家经济总量迈上百万亿大关，全面综合提升了国家总体经济实力，同时也支撑了国家财力的稳定增长，为国家更好地解决国计民生问题，提供和完善与全面小康社会相适应的各类公共服务和基础设施供给，促进地区间、城乡间均衡发展，助力脱贫攻坚、不断增强小康成色，奠定了重要的物质基础，也为统筹有序解决全面建成小康社会进程中遇到的突出矛盾和问题奠定了重要的支撑条件。

二是各类市场主体的快速发展，为巩固存量就业和吸纳新增就业提供了最直接、最有力的支撑。就业是民生之本，保就业就是保民生。特别是近年来以中小微企业为主体的新设市场主体，就业容纳能力强、创业带动就业特征明显，有力支撑了年均新增超过1300万人员就业。包括个体工商户在内的庞大市场主体，带动数以亿计的城乡基层人员扩大就业、勤奋创业、勤劳致富并先富带后富，这是我国居民人均可支配收入提高到3.2万元的一大支撑面，有力保障了我国全面建成小康社会的进程。

三是在全面建成小康社会进程中，1亿多户市场主体的发展壮大，是我国市场化进程、市场体系培育、完善、成熟的最大自变量，是充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用、推动生产力发展、不断提升小康社会成色的重要微观基础。同时，蕴藏在市场主体中的生产、管理、服务、创新资源和技术能力不断积累提升，是未来构建新发展格局、推动高质量发展的重要动力，是支撑未来在全面小康社会基础上实现更高水平发展最可贵、最可靠、最可预期的战略资源。

加强虚假促销、大数据杀熟等不正当竞争行为监管执法

近年来，随着经济全球化和数字经济的快速发展，平台经济得到快速发展，但平台垄断、数据垄断、竞争失序的风险也在不断积累，引发对大型平台企业凭借数据、资本等优势，滥用市场支配地位破坏公平竞争、阻碍创新、损害中小企业和消费者合法权益的普遍担忧。

张工表示，市场监管部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，有力有序强化竞争监管，坚决反对垄断、防止资本无序扩张，着力规范平台经济竞争秩序，营造公平、高效、有序的市场竞争环境，促进平台经济各类主体更加规范、更具活力、更重创新，实现更高水平、更深层次、更可持续的发展。

张工介绍，重点做好以下三方面工作：

一是健全完善公平透明的竞争规则。及时修订《反不正当竞争法》，加快修订《反垄断法》，发布《关于平台经济领域的反垄断指南》，制定《禁止滥用市场支配地位暂行规定》《经营者集中审查暂行规定》《网络交易监督管理办法》《规范促销行为暂行规定》《禁止网络不正当竞争行为规定》等，近期，中央审定了《关于强化反垄断深入推进公平竞争实施政策的意见》，对保护和促进公平竞争做出全面部署，提出要明确规则、划出底线，设置好“红绿灯”，夯实反垄断和防止资本无序扩张的法治基础。

二是依法强化反垄断反不正当竞争监管执法。依法查处社会反映强烈的头部平台企业“二选一”垄断行为，强化重大典型垄断案件警示震慑效应；依法解除广受诟病的网络音乐领域独家版权，重塑市场竞争格局；严厉查处社区团购领域低价倾销、价格欺诈等违法行为，加强虚假促销、大数据杀熟等不正当竞争行为监管执法，坚决防止资本无序扩张，保护消费者利益。依法严格审查平台企业并购案件，及时禁止网络游戏直播领域头部平台企业损害竞争的并购行为，防止资本扼杀中小市场主体创新活力；顶格处罚45起平台企业未依法申报案件并向社会公布，强化法律权威，以案释法，立规矩、儆效尤。同时，坚持线上线下一体化监管，依法查处医药、信息产业、建筑材料、公用事业等实体经济领域一批重大典型垄断案件，维护公平竞争市场秩序。

三是及时督促指导企业加强自身合规意识和能力。针对“双11”、社区团购、共享消费等平台经济竞争的重点时段和重要领域，组织召开行政指导会，亮出法律“红牌”，加强警示防范。充分发挥重大垄断案件的警示示范作用，及时组织召开34家平台企业行政指导会，“一企一单”要求全面整改，以点带面促进平台经济竞争秩序整体规范。

张工表示，下一步市场监管总局将坚持对各类市场主体一视同仁、平等对待，统筹发展和安全、效率和公平、活力和秩序、国内和国际，进一步健全公平竞争法律制度体系，不断强化反垄断反不正当竞争监管执法，注重竞争监管与行业监管协同联动，着力构建全方位、多层次、立体化监管体系，坚决反对垄断和防止资本无序扩张，为包括平台企业在内的各类市场主体创造公平竞争市场环境，持续激发市场创新活力和发展动力，切实保障和改善民生、维护消费者利益。

走出中国特色质量发展之路

“产品和服务质量一头连着生产，一头连着消费，小到针线螺丝，大到飞机高铁，都涉及质量安全、质量改进、质量提升。质量水平的高低，一定程度上反映了全面建成小康社会的成色。”市场监管总局副局长秦宜智表示，党的十八大以来，国家制定实施了一系列政策措施，走出了中国特色质量发展之路。

质量政策法规日臻完善——我国质量工作经过多年实践，逐步建立了系统完备、开放透明、协同有效的制度体系、法规体系和责任体系。党中央国务院先后颁布了《质量振兴纲要》《质量发展纲要》以及《关于开展质量提升行动的指导意见》等一系列政策措施。建立了以《产品质量法》《标准化法》等27部法律法规、138部行政规章为主干的法规体系。建立健全质量工作责任制，完善质量考核激励机制，逐步构建起地方政府负总责、监管部门各负其责、企业是第一责任人的责任体系。

质量提升行动蓬勃开展——开展质量强市（县）活动的市县达到2877个。开展“百城千业万企对标达标提升专项行动”，175个城市、2.7万家企业参与。广大企业广泛推行全员、全过程、全方位质量管理，凝练出中国航天“质量问题双归零”、华为公司“以客户为中心、授权与管控相结合”等中国特色质量管理方法。

质量竞争力水平不断提升——制造业产品质量合格率连续5年达到93%以上，处于历史最高水平。航空航天、轨道交通等重大装备质量可靠性达到或接近国际先进水平。制造业质量竞争力指数达到84.78。改善餐饮、银行、文娱等生活性服务体验，公共服务和生活性服务业质量满意度分别达到79和77.８分。

质量安全监管更加有力——聚焦电线电缆、非医用口罩、新能源汽车等重要工业品和消费品，加大产品质量安全监管力度。近5年，针对26大类1.86万种工业产品，全面严格质量安全监管。实施缺陷汽车召回1217次、6184万辆，实施缺陷消费品召回2726次、7053万件。对17大类103种产品实施强制性产品认证，平均合格率稳定在90%以上。万台特种设备死亡率从0.22下降到0.09，降低59%。2019年以来，持续开展儿童和学生用品安全守护行动，共检查生产企业2.37万家、重点商超和批发市场25.4万家，监督抽查产品5.4万批次，查处假冒伪劣产品9412批，立案查处违法案件5102起。

质量基础设施建设成效明显——持续推进标准化改革，已建4万多项国家标准，覆盖一二三产业和社会事业各领域，与国际标准的一致性水平达到80%以上。建立起比较完备的计量体系，建成185项国家计量基准、5万多项社会公用计量标准，获得国际承认的校准与测量能力1714项，位列全球第二、亚洲第一。形成了认证、认可、检验检测等较为完善的合格评定体系，认证证书及获证组织数量连续多年位居世界第一。

(责编：李楠桦、吕骞)