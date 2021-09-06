人民网记者 杜燕飞

153个国家和地区、1万余家企业、200余场论坛会议……9月2日，以“数字开启未来，服务促进发展”为主题的2021年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）在北京举办。

作为全球服务贸易领域规模最大的综合性展会平台和中国对外开放的三大展会平台之一，2021年服贸会聚焦数字经济，首次设立数字服务专区，通过线上线下相结合的方式，全面展示数字化、智能化新技术、新模式、新业态、新成果，搭建全球数字贸易交流、展示和交易平台，助推数字经济和数字贸易高质量发展。

18款不同品牌的5G旗舰智能手机，搭载了骁龙888和888 Plus，带给观众更多的5G体验；在骁龙超高清影像厅，观看《中国国家地理》摄影师们用搭载骁龙芯片的5G智能手机拍摄的高清大片，尽情享受一场精美的视觉盛宴；在5G毫米波体验区，体验“无线网速最快的体育馆”，感受5G毫米波技术带来的酣畅淋漓的全新观赛体验；戴上VR头显设备，加入乒乓球比赛，与线上伙伴隔空对打，探索科技赋能体育产业带来的更多可能……

走进位于服贸会数字服务专区，在以“我们一起用5G推动伟大想法”为主题的高通公司（Qualcomm）展厅，所展示的5G商用两年来与产业深度融合的新应用、新技术、新产品，让人眼前一亮。

高通公司中国区董事长孟樸接受人民网记者采访。人民网记者 王天乐摄

服贸会期间，高通公司中国区董事长孟樸在接受人民网记者采访时表示，作为一家无线科技创新企业，高通公司已经连续两次参加服贸会，今年积极参与到首次设立的数字服务专区，展示前沿数字技术，以及相关技术赋能中国合作伙伴、推动产业变革和应用创新、促进全球移动生态系统繁荣发展的成果。

“在高通公司的展位，大家可以看到数字化的新技术和新模式，展示了5G以及智能化发展的基础。”孟樸表示，5G商用短短两年来，高通公司与中国合作伙伴一起见证并参与了5G在中国的规模化拓展，5G与各个产业的加速融合也带动了更多创新应用。

此前，工信部等10个部委联合发布《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》，制定了未来3年中国在15个领域里的5G应用具体发展目标，进一步拓展5G规模化商业应用。

在孟樸看来，5G在行业领域的应用拓展需要跨界协作，仅仅一家公司或者一个领域的公司很难有全面重大突破，没有哪家企业能把所有应用的关键点全部做好。在5G+教育、5G+医疗等垂直领域，更要把教育行业和医疗行业的人员纳入进来，使5G的各种应用实现规模化发展，让其成为行业内切实可用的赋能技术，而并非只是实验室产品。

“去年我们在上海进博会期间与合作伙伴联合发布了共同推动智慧体育产业数字化转型与高质量发展的战略合作，推出拟人型乒乓球机器人，体现了5G赋能专业体育训练方面的应用以及在推动全民健身发展上的应用。”孟樸表示，目前，国家乒乓球队和上海体育学院的中国乒乓球学院在日常训练中使用了该发球机器人，许多企业和事业单位也已经将该乒乓球球机器人用于员工业余时间锻炼。

“5G未来的发展空间很大。”孟樸认为，与4G相比，5G具有大带宽、低时延、大连接的技术特性，上行和下载的传输速度快，每平方公里的连接密度可以达到百万级，可以广泛应用于各行各业和日常生活中。随着5G基站规模的拓展以及毫米波等新技术的应用，可以实现4K、8K高清视频快速、大容量的上行传输。5G的发展提高了移动连接和移动计算的能力，也促进了VR在电竞、教育方面的应用，以及AR在网购、医疗等方面的应用。

服贸会期间，商务部副部长王炳南在2021年数字贸易发展趋势和前沿高峰论坛上表示，近年来，以数据为生产要素、数字服务为核心、数字交付为特征的数字贸易蓬勃兴起，正成为数字经济的重要组成部分和全球贸易发展的重要趋势。数字贸易通过数字技术和数字服务带来创新，催生大量贸易新业态、新模式，为全球经济增长注入新动力。

业内人士认为，作为一项通用技术，5G已成为数字经济发展的重要基石，在产业赋能的过程中展现出了一业带动百业的作用，以5G为代表的前沿科技正在催生各行业新的发展格局。

“今后，高通公司将积极推动跨产业协作模式，促进5G赋能千行百业，助力中国产业数字化转型升级。在今后的全球化发展中，高通公司将继续与中国产业伙伴合作，共享技术合作成果和数字经济新机遇。”孟樸表示。

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