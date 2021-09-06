人民网北京9月6日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，银行业保险业纠纷在线诉调对接系统（以下简称在线诉调对接系统）近日正式上线，“足不出户”在线解决与银行保险机构的争议纠纷。

为提升银行保险消费者获得调解服务的便利性，适应疫情防控常态化下开设非接触式调解服务的需要，银保监会与最高人民法院在已有的线下诉讼与调解相衔接机制基础上，合作开发了在线诉调对接系统，并于近日正式上线运行，建立起人民法院裁判工作与银行业保险业纠纷调解工作“总对总”在线对接机制。

据介绍，2020年以来，银行业保险业纠纷调解组织累计成功化解纠纷超过15万件，帮助消费者实现经济利益210余亿元。

近日上线的在线诉调对接系统，集合了法院的审判调解资源和银行业保险业纠纷化解资源，具备在线音视频调解、在线出具调解书、在线进行司法确认等多项功能，并与道路交通事故损害赔偿纠纷“网上数据一体化处理”平台互联互通，实现了调解数据网上流转，进一步破除了调解工作的空间限制，节省流转时间，提高工作效率，为银行保险消费者提供更为便利的一站式“掌上”解纷服务。

通过在线诉调对接系统，各级人民法院可以按照有关规定将银行业保险业纠纷案件在线发送至银行业保险业纠纷调解组织开展调解，行业调解组织可以在线分配案件、跟踪调解进度、统计调解数据，调解员可以在线组织各方音视频调解，银行保险消费者则可以在线参加调解、在线确认调解协议，“足不出户”在线解决与银行保险机构的争议纠纷。

此外，为配合在线诉调对接系统上线，银保监会与最高人民法院配套印发了《关于建立银行保险领域纠纷在线诉调对接机制的通知》，明确要认真做好调解组织和调解员信息的采集和管理，理顺在线诉调对接业务流程，强化在线音视频调解。

(责编：罗知之、吕骞)