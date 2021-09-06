人民网北京9月6日电 （记者何旭、夏晓伦）9月6日，是2021年服贸会公众开放日的第二天。在首钢园区健康卫生专题展区，多场科普活动让观众近距离感受了医学前沿技术。

其中，天坛医院爱脑行动“情景剧”、首都医科大学宣武医院脑卒中的急救与预防以及脑卒中康复科普宣讲互动让观众增加了健康知识。VR沉浸式互动体验、健康智能镜体验以及藏医义诊等多个活动也受到了观众欢迎。

观众在健康卫生专题展区参加互动体验。人民网记者 何旭摄

观众通过VR体验零距离了解新冠疫苗如何发挥作用。人民网记者 何旭摄

观众了解智能健康镜。人民网记者 何旭摄

工作人员为现场观众讲解。人民网记者 何旭摄

工作人员为现场观众讲解。人民网记者 何旭摄

观众在现场体验智能仪器。人民网记者 何旭摄

科普讲座现场。人民网记者 何旭摄

藏医义诊现场。人民网记者 何旭摄

(责编：刘佳、吕骞)