近日，河北秦皇岛一位民警@反诈民警老陈在抖音直播宣传反诈时意外和一些主播连线，一时间所引发的连锁反应，逗乐了不少网友。

借着这股子热乎劲儿，9月3日，老陈顺势而为，推出"当直播PK遇到反诈民警"的活动，连麦各类主播，介绍反诈常识，推广国家反诈中心App。据了解，老陈在抖音的前后两场直播观看人次达3800多万，评论数达339万，点赞数达1.3亿，相关账号涨粉量达120万。

“反诈警官老陈”在直播中多次表示，“做反诈宣传，目的就是让更多人了解电信诈骗，避免上当受骗 。”所以直播时，他持续宣传国家反诈中心APP。与老陈连麦PK的鹿晨辉、小霜警官、拉萨市反诈骗中心等主播也纷纷推动粉丝下载该APP。

近年来，随着网络诈骗逐步呈现出专业化、多元化、跨平台化、跨地域化甚至跨国际等新特点，针对此类犯罪活动的打击难度逐步提升。今年4月27日，"全社会反诈总动员"全国反诈防诈系列宣传活动在京启动。

活动要求，要不断加强社会宣传教育防范，扩大宣传范围，提高宣传精准性，着力构建立足社区、覆盖全社会的反诈宣传体系，持续掀起全社会共同反诈的新热潮。

有业内人士认为，"着力构建覆盖全社会的反诈宣传体系，持续掀起全社会共同反诈的新热潮"，这就要求各地反诈机构要做到：普通民众在哪儿，反诈知识就应该在哪儿进行传播。而积极作为，创新反诈知识宣传手段，充分发挥抖音直播等新兴功能，就该成为构建覆盖全社会的反诈宣传体系的重要一环。

上述人士还表示，此次"直播PK遇到反诈民警"活动的"出圈"就是一个有益的尝试，通过直播PK这种有趣的形式，利用不同领域主播之间的反差感，为反诈知识宣传增添了更多趣味性，而从该活动目前引发的传播效果来看，显然受到了很多人的喜欢，也更有利于反诈知识的宣传。

事实上，短视频早已成为重要的宣传防骗反诈知识形式。数据显示，今年上半年，抖音搜索防诈提示展现量就已超千万次；与此同时，抖音上半年联动各地公安机关，提供线索，抓获嫌疑人273人，并进行了重点诈骗方向专项治理，主动封禁涉嫌诈骗帐号超过80万个。

近年来，各地公安机关、反诈机构也纷纷入驻抖音，以直播、发布反诈教育视频等方式，宣传反诈知识。今年5月，在国家反诈中心指导下，抖音开展了主题为"反诈者集合"的"抖音安全周"活动，相关视频播放量超过了 4.8 亿，起到了良好的宣传效果。（实习生 邢杨柳）

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