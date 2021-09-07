人民网北京9月7日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，受近期强降雨影响，长江上游岷沱江、嘉陵江及三峡区间来水增加，9月6日14时，三峡水库入库流量涨至54000立方米每秒，相应水位161.75米，出库流量26300立方米每秒，依据水利部《全国主要江河洪水编号规定》，编号为长江2021年第1号洪水。水利部维持水旱灾害防御Ⅳ级应急响应。

水利部水旱灾害防御司相关负责人表示，9月6日8时，长江上游嘉陵江支流渠江罗渡溪站水位超过警戒水位，形成嘉陵江2021年第2号洪水；14时，渠江干流渠县至罗渡溪江段及支流代峨溪、嘉陵江磁器口段、三峡区间御临河等5条河流超过警戒水位0.13至5.33米。当前长江中下游干流及洞庭湖、鄱阳湖水位低于警戒水位2.38至4.0米，水势平稳。

据了解，水利部、长江水利委员会滚动会商长江上中下游雨水情及防汛形势，加强上游水库群与三峡水库联合调度，已于9月6日19时开启一孔闸门泄洪，将出库流量加大至28000立方米每秒左右。水利部水旱灾害防御司相关负责人指出，相关部门要统筹汛末蓄水，继续利用金沙江下游水库群拦蓄洪水，确保防洪安全。

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