新华社北京9月15日电 题：稳中向好、长期向好的基本面没有改变——聚焦当前中国经济形势

新华社记者魏玉坤、谢希瑶

“8月份，消费增速继续回落，是否意味着中国消费增长乏力”“中国制造业采购经理指数（PMI）已连续5个月下滑，下半年景气低点是否来了”……

15日上午，在国新办举行的8月份国民经济运行情况发布会上，多家媒体记者就当前中国经济主要指标增速回落，向国家统计局新闻发言人付凌晖提问。

“受到疫情和汛情双重冲击，社会消费品零售总额增速回落幅度比较大，但从累计来看，消费稳定恢复态势没有发生大变化”“8月份制造业PMI虽有所回落，但已连续18个月位于扩张区间，说明企业预期总体稳定”……

正如付凌晖所言，持续复苏的同时，中国经济恢复仍面临不少挑战，一些结构性问题比较突出。但从前8个月累计数据来看，国民经济主要宏观指标仍处于合理区间，稳中向好势头不断巩固：

“三驾马车”运行稳健——全国固定资产投资（不含农户）同比增长8.9%，两年平均增长4.0%；社会消费品零售总额同比增长18.1%，两年平均增长3.9%；货物进出口总额同比增长23.7%。

质量效益稳步提高——高技术制造业增加值两年平均增长13.1%，高技术制造业投资两年平均增长17%；实物商品网上零售额同比增长15.9%。

就业物价总体稳定——全国居民消费价格同比上涨0.6%，全国城镇调查失业率平均为5.2%，均低于全年宏观调控预期目标。

持续复苏的中国经济，得益于我们统筹国内国际两个大局、统筹疫情防控和经济社会发展，也离不开每一个市场主体、每一位劳动者的坚韧拼搏。

在不影响产品质量的基础上，尽可能多选择国产替代原材料；加大产品研发，优化生产流程和产品设计，提高生产效率……面对持续高涨的大宗商品价格，安徽大汉机器人集团主动作为，多措并举保障稳定生产。“我们对未来发展仍充满信心。”安徽大汉机器人集团总经理裴存珠说。

“我国经济长期向好的基本面没有改变，经济运行持续恢复，保持稳中有进的发展态势有较好支撑。”付凌晖说。

看投资，“十四五”规划的一些重大项目陆续启动建设，制造业投资继续回暖，企业预期稳定，投资活力持续增强；

看消费，支撑消费的就业形势保持总体稳定，有利于居民收入增加，加上社会保障不断完善，民生投入持续增加，推动消费保持稳定增长；

看进出口，世界经济持续复苏，我国产业体系比较完整，配套能力比较强，生产整体状况较好，有利于企业出口。此外，稳外贸政策效应持续显现，跨境电商、海外仓等外贸新业态的发展，将继续助力外贸增长。

“自秋粮播种以来，整体生产形势和气候条件相对有利，实现全年丰收有较好条件。”付凌晖说。

今年再新增3000亿元支小再贷款额度；落实落细各项减税降费政策，预计全年为市场主体新增减税降费超7000亿元……针对中小企业生产经营中遇到的“痛点”“堵点”，一系列政策密集出台，为提振市场主体信心、稳住就业提供了有力支撑。

在全国推进实施跨境服务贸易负面清单，探索建设国家服务贸易创新发展示范区；部署在部分城市开展营商环境创新试点，支持地方深化改革先行先试、更大力度利企便民……中国持续深化改革开放，为加快构建新发展格局提供有力支撑。

“随着统筹疫情防控和经济社会发展的扎实推进，宏观政策跨周期调节有效实施，经济运行有望保持在合理区间，推动高质量发展也会不断取得新的成效。”付凌晖说。

(责编：杨光宇、胡永秋)