本报记者 陆娅楠

9月15日，国家统计局发布8月经济运行主要数据。“8月份国民经济继续保持恢复态势。但也要看到，当前国际环境复杂严峻，国内疫情多点散发和汛情等自然灾害对经济运行的冲击显现，经济恢复的基础仍需巩固。”在国新办新闻发布会上，国家统计局新闻发言人付凌晖表示，“我国经济长期向好的基本面没有改变，经济运行持续恢复，保持稳中有进的发展态势有较好支撑。”

前8月主要指标较快增长

受国际环境复杂严峻、国内疫情汛情冲击，以及上年同期基数抬升等因素的影响，8月份主要的经济指标同比增速有所回落。但累计来看，经济运行主要指标仍保持较快增长。比如，1—8月份规上工业增加值同比增长13.1%，服务业生产指数增长17.7%，社会消费品零售总额增长18.1%。“综合来看，经济运行还是延续了恢复态势，经济发展的韧性还是在持续显现。主要宏观指标处于合理区间。”付凌晖说。

生产服务保持较快增长。1—8月份，规模以上工业增加值、服务业生产指数两年平均分别增长了6.6%和6.2%。

就业物价保持总体稳定。1—8月份，全国城镇新增就业达到938万人，完成全年目标任务的85.3%。前8月，全国城镇调查失业率平均为5.2%，居民消费价格上涨0.6%，均低于全年宏观调控预期目标。其中，8月全国城镇调查失业率为5.1%，与上月持平。

国际收支保持总体改善态势。货物进出口增长较快，贸易顺差继续扩大，服务贸易逆差在缩小，利用外资持续增加。8月末全国外汇储备余额32321亿美元，连续4个月保持在3.2万亿美元以上。

主要宏观指标保持总体稳定的同时，经济运行“稳”的基础不断夯实，“进”的因素持续累积。

农业基础地位巩固。据介绍，今年以来，夏粮、早稻分别增产2.1%和2.7%；秋粮播种面积在扩大，自秋粮播种以来，整体生产形势和气候条件相对有利。

安全发展保障有力。1—8月份，原煤和原油产量同比分别增长4.4%和2.4%，发电量同比增长11.3%，能源供应保持总体稳定。产业链、供应链的短板加快弥补，市场紧缺的集成电路、金属集装箱产量分别增长48.2%和1.7倍。

新发展格局加速构建。上半年，国内需求对经济增长的贡献率超过了80%。前8个月，货物进出口总额同比增长23.7%，总量创历史同期新高。“内需扩大带动了进口的增加，外需拓展也促进了出口的增长。国内国际双循环相互促进，国内循环对经济发展的带动作用明显。”付凌晖说。

内生动力还在增强。1—8月份，民间投资同比增长11.5%，两年平均增长3.9%；民营企业进出口同比增长29.9%，占进出口比重比上年同期提高2.3个百分点。中小微企业生产也有所改善，规模以上中型和小微型企业增加值增速快于全部规模以上工业增速。

产业发展稳中有进。高技术制造业的生产和投资增长较快。1—8月份，高技术制造业增加值两年平均增长13.1%，高技术制造业投资两年平均增长17%，均保持较快增长。

升级类消费较为活跃。1—8月份，限额以上单位商品零售中，文化办公用品类和体育娱乐用品类两年平均分别增长11.6%和18.1%。

创业创新活力持续释放。7月底，全国市场主体达到1.46亿户，总的活跃度在70%左右。新产品快速增长，1—8月份，新能源汽车、工业机器人产量同比分别增长1.7倍和63.9%。

消费稳定恢复态势未变

8月份，社会消费品零售总额同比增长2.5%，比上月回落6个百分点。如何看待消费增速回落？消费潜力如何挖掘？

付凌晖解释，8月社会消费品零售总额增速回落幅度比较大，主要是由于疫情汛情多点发生，居民出行减少，暑期消费受到一定影响。此外，8月社零总额增速回落也受上年同期基数升高的影响。去年8月，社零总额增速当年首次由降转升，回升的幅度达到了1.6个百分点。

不过，消费稳定恢复的态势没有发生大的变化。从累计来看，社零总额还是保持了较快的增长，1—8月份社会消费品零售总额同比增长18.1%，两年平均来看增长3.9%，保持总体稳定。

从结构来看，8月份社零当中与居民日常生活相关的商品零售增势保持了总体稳定，升级类商品消费保持了较快增长，线上消费持续活跃，1—8月份，实物商品网上零售额同比增长15.9%，占全部社零总额的比重达到23.6%。“这些情况表明，消费规模扩大、结构升级、新动能成长的趋势没有发生改变。”付凌晖说。

企业预期保持稳定

8月份，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨9.5%，涨幅比上个月扩大了0.5个百分点，创出了今年以来较高水平。而8月份制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，相比上个月下滑了0.3个百分点，已经连续5个月下滑，并创下2020年3月以来新低。如何看待PPI走高对制造业的影响？

PPI涨幅扩大，从结构上来看，主要是由于生产资料价格涨幅扩大的带动，8月份生产资料价格同比上涨了12.7%，涨幅比上月扩大了0.7个百分点。

制造业PMI指数的下滑，则是国际国内多种因素共同作用的结果。付凌晖分析，从国际来看，近期多国疫情出现了反弹，世界经济复苏的势头出现了放缓，不可避免地对国内市场、对企业预期产生一定的影响。从国内来看，受7、8月份疫情汛情的冲击，生产需求指标增速有所放缓，企业成本存在压力，也会影响企业的预期。

总的看，我国制造业PMI8月份为50.1%，连续18个月位于扩张区间内，说明企业的预期总体稳定。从下阶段来看，企业预期保持稳定还有不少有力的支撑。第一，中国经济长期向好的基本面、发展的强大韧性是企业预期稳定的重要支撑。第二，今年是“十四五”规划开局的第一年，一些重大项目开工建设，一些重要的区域规划政策出台实施，都有利于提振企业的信心。第三，一些支持实体经济发展的政策有利于缓解企业的成本压力，比如最近央行出台3000亿元的支小再贷款额度，促进中小企业发展，这些都有利于企业预期稳定。

“随着统筹疫情防控和经济社会发展成效持续显现，宏观政策跨周期调节有效实施，支持实体经济发展政策持续显效，企业预期有望稳中向好。”付凌晖说。

《 人民日报 》（ 2021年09月16日 02 版）

(责编：赵欣悦、白宇)