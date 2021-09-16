本报北京9月15日电 （记者李晓晴）农业农村部等6部门近日联合印发《“十四五”全国农业绿色发展规划》（以下简称《规划》），这是我国首部农业绿色发展专项规划。

《规划》提出全国农业绿色发展目标，到2025年，农业绿色发展全面推进，制度体系和工作机制基本健全，科技支撑和政策保障更加有力，农村生产生活方式绿色转型取得明显进展。

《规划》提出，到2025年全国建成10.75亿亩集中连片高标准农田，耕地质量等级达到4.58，农田灌溉水有效利用系数达到0.57，主要农作物化肥、农药利用率均达到43%，绿色、有机、地理标志农产品认证数量达到6万个，农产品质量安全例行监测总体合格率达到98%。

推进农业绿色发展是一项系统工程，一项艰巨任务，需要加强协调、密切配合，汇集各方力量共同推进。《规划》提出加强农业资源保护利用，加强农业面源污染防治，加强农业生态保护修复，提升可持续发展能力。加强耕地保护与质量建设，严守18亿亩耕地红线，加强耕地质量建设，加强东北黑土地保护，加强退化耕地治理。提高农业用水效率，发展旱作农业，集成推广节水技术，加强农业用水管理。保护农业生物资源，加强农业物种资源保护，加强水生生物资源保护，加强外来入侵物种防控。推进化肥农药减量增效，促进畜禽粪污和秸秆资源化利用，加强白色污染治理。保护修复农业生态系统，建设田园生态系统，保护修复森林草原生态，开发农业生态价值。加强重点流域生态保护，推动长江经济带农业生态修复，加强黄河流域农业生态保护。

“十四五”期间，我国将以永久基本农田、粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点，建成大规模集中连片高标准农田。开展保护性耕作1.4亿亩，新增退化农田治理面积1400万亩，新增东北黑土地保护利用面积1亿亩，新增高效节水灌溉面积6000万亩。

《规划》提出推动农业绿色发展、低碳发展、循环发展，打造绿色低碳农业产业链。全链拓展农业绿色发展空间，构建农业绿色供应链，推进产业集聚循环发展，实施农业生产“三品一标”提升行动。坚持加工减损、梯次利用、循环发展，统筹农产品初加工、精加工和副产物加工利用，促进农产品商品化处理，以绿色为导向，推动农业与食品加工业、生产服务业和信息技术融合发展。加快绿色高效、节能低碳的农产品精深加工技术集成应用，建立健全绿色流通体系，促进绿色农产品消费。

“十四五”时期，建设农业绿色技术创新载体，推进农业绿色技术创新平台建设，布局一批国家级、省部级（重点）实验室、农业科学观测实验站，组织现代农业产业技术体系开展绿色技术创新。引导大型农业企业集团搭建绿色技术创新平台，加快农业绿色发展科技创新联盟发展。依托国家农业绿色发展试点先行区，开展绿色技术应用试验，健全绿色农业技术、标准、产业、经营、政策和数字体系。

《 人民日报 》（ 2021年09月16日 02 版）

(责编：赵欣悦、白宇)