本报北京9月15日电 （记者杜海涛）国家粮食和物资储备局等9部门日前发出通知，要求把抓好秋粮收购工作作为深化党史学习教育“我为群众办实事”实践活动的重要举措，摆在更加突出的位置，精心谋划、精准施策，坚决防范在秋粮集中上市期出现区域性、阶段性农民“卖粮难”。

当前，粮食市场形势错综复杂，加之新冠肺炎疫情带来的不利影响，部分地区自然灾害频发，不稳定不确定因素较多，秋粮又是全年粮食收购大头，涉及的品种多、范围广、数量大，做好收购工作面临较大压力挑战。通知说，各地和有关中央企业要牢固树立市场化理念，充分发挥市场配置粮食资源的决定性作用，整合多种资源，优化营商环境。完善粮食铁路、公路、水路运输需求与运力供给对接机制，千方百计提高粮食流通效率，降低流通成本。严格执行质价政策，按质论价，在收购过程中不得压级压价、抬级抬价、拒收符合标准的粮食，不得收“人情粮”“关系粮”，不得损害种粮农民利益。积极推广“互联网+”收购，利用现代化信息手段让售粮农民少排队、快售粮。

当前市场面临的不确定因素多，形势变化快。各地要持续加强粮食市场监测预警，密切跟踪粮食市场动态，随时调度和掌握购销情况。健全信息发布和舆情引导工作机制，及时向社会发布粮油供求、购销、价格等信息，主动回应社会关切，为秋粮收购工作营造良好氛围。

通知要求，抓好粮源组织调度，协调好收购、储存、加工、销售等重点环节，确保粮油供应不脱销、不断档。国家有关部门将根据市场形势变化，合理确定政策性粮食销售时机、节奏和力度，保障粮食市场供应，促进市场平稳运行。

《 人民日报 》（ 2021年09月16日 02 版）

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